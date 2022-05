A hét rendezvényei közt szerepeltek kirándulások, sportprogramok, táncház és bábszínházi előadás, ellátogattak a gyerekek a mentőállomásra és egy zöldségeshez, készítettek gyümölcssalátát és egyéb egészséges ételeket. Zárásként pedig a szülőkkel közös, Borostyán-tó körüli sétán vettek részt, ahol Sebestyén Bence fitoterapeuta révén az erdő-mező ehető növényeiről, virágairól szerezhettek információkat. Kovács Imréné, az intézmény vezetője úgy fogalmazott: a korábbi években olyan sikere volt a hasonló tematikával megtartott egészségheteknek, hogy az ­óvoda kollektívája a pedagógiai programba is beillesztette azt.

– Ez volt a hatodik egészséghetünk, mert bár 2020-ban a pandémiás veszélyhelyzet miatt le kellett róla mondanunk, de tavaly két alkalommal, tavasszal és ősszel is megtarthattuk azt – magyarázta az intézményvezető. – A gyermekekre fókuszálva olyan programsort állítottunk ­össze, ami róluk, illetve nekik szólt, s az ismeretszerzés mellett élményeket is adott nekik. A szülők inkább az előkészítő munkálatokban vettek részt, többek közt azzal, hogy biztosították a gyümölcsöket, zöldségeket. A 110 óvodás mellett a hat minibölcsődés kisgyermek is rendkívüli élvezettel kapcsolódott be a rendezvények egy részébe.

Kovács Imréné azt is hozzátette: az egészségtudatosság alapjainak elsajátíttatását már óvodás korban célszerű elkezdeni, hiszen ez a korosztály kifejezetten fogékony az ismeretekre. Annak is nagy a jelentősége, hogy a szülői minta mellett az óvodapedagógusok is példát mutassanak a gyerekeknek, hiszen az egészen más módon hat rájuk, még inkább megerősítette bennük az egészséges életmód követésének fontosságát.