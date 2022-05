Minden magyarországi református gyülekezetben most tartották a konfirmáció vasárnapját. Hévízen idén három nyolcadikos fiatal, Urbán Iringó, Silley Hunor Attila és Karabély Bíborka Rita vált az egyház nagykorú tagjává.



– Az Úr áldását kérjük az ő konfirmációjukra, hálát adunk értük, hogy az elmúlt évek során hitükben erősödtek, Krisztusba vetett bizalmukban egyre inkább növekedtek – fogalmazott az ünnepen Péntekné Vizkelety Márta lelkipásztor.



A nyilvános vizsgán a gyülekezet jelenlétében kellett a fiataloknak számot adni felkészültségükről – ahogyan évszázadok óta mindig, úgy most is a Heidelbergi Káté kérdés-feleletei alapján. Az ifjak hibátlan válaszaikban megvilágították például, hogy a latin konfirmáció szó azt jelenti: megerősítés, s az is kiderült, a két kőtáblára vésett Tízparancsolat „iránytűt jelent a boldog életre”.



A vizsga azzal az imádsággal zárult, „amit az Úr Jézus Krisztus tanított mindannyiunknak”; a Miatyánkot követően pedig Péntekné Vizkelety Márta a fiatalokhoz fordulva az mondta: „Hisszük, hogy Isten és a gyülekezetünk színe előtti bizonyságtételetek valóban a hitetek megerősítését is jelenti”.

Ezután a lelkipásztor az egyház önálló, úrvacsora vételére jogosult, felnőtt tagjaivá nyilvánította a konfirmáltakat „a Szentháromság Isten és az ő gyülekezete nevében”, meghívva őket arra, hogy most és az életük minden napján „az Úr házának lakói legyenek, s vegyenek részt szent asztalánál az ő lakomájában”.



Ezután Péntekné Vizkelety Márta megáldotta a konfirmált fiatalokat, átadta nekik az emléklapot és a gyülekezet ajándékaként az ifjúsági Bibliát, majd a presbiterek köszöntötték a diákokat. Dabóczi István például eképpen: „Hallotta a mi Atyaistenünk is bizonyságtételeteket. Reméljük, mindaz, amit most itt elmondtatok, egész életeteket meghatározza”.



Beszélt arról is, a fiatalok ettől a naptól a közösség teljes jogú tagjai, így választók és választhatók lettek.



– Szeretnénk, ha a konfirmációval nem szakadna meg a kapcsolatunk, és látnánk benneteket a gyülekezetünkben – folytatta a presbiter. – Persze, tapasztalatból tudom, hogy igen sok a csábítás az életben, és ezek a hatások másfelé is vihetik az embereket. Ám ha odafigyeltek, észreveszitek azokat a jeleket, amelyek újra meg újra visszaterelnek benneteket a helyes útra. Az ember élete Krisztussal teljes, az élettapasztalatok sokasodása ezt be fogja nektek bizonyítani, és akkor mi, a gyülekezet, ugyanitt leszünk, s ugyanígy várunk benneteket vissza. Adja az Úristen, hogy az élet kanyarulataiból hazataláljatok.