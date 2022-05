A kétnapos, immár harmadik alkalommal megrendezett országos program, amely nemzetközi kitekintést is kínál, a ZalaZone járműipari tesztpályán várja az érdeklődőket. A kínálat pedig bőséges: több mint hetven kiállító mutatkozik be a standokon, s huszonöt előadó szólal fel a konferencián, amelyet kerekasztal-beszélgetések is színesítenek. A mai nap főbb témái: okosváros, okosközlekedés, okosjövő, valamint a vízgazdálkodás. A fiatalokat emellett pályaorientációs programok, interaktív szakmai bemutatók várják, de lehetőség van tesztvezetésre és a tesztpálya bejárására is.

A program egyik védnöke Palkovics László technológiai és ipari miniszter, aki tegnap Energetikai kihívások és megoldások címmel tartott előadást. Mint mondta, elsőre talán furcsa, hogy az ipar, a technológia s a környezetvédelem egy minisztériumba került, ám ennek praktikus okai vannak: nemcsak a célt tudják megfogalmazni, képesek mellé rakni a megoldást, a technológiát is. A Technológiai és Ipari Minisztérium feladata ugyanis az elkövetkezendő időszakban az lesz, hogy energetikai rendszerünket az ipar és a gazdaság fejlődéséhez hozzájárulva, a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve alakítsa át.

Balaicz Zoltán polgármester, Palkovics László miniszter, Vigh László országgyűlési képviselő és Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke a konferencián

Forrás: Pezzetta Umberto

A konferencia nyitányaként köszöntötte a résztvevőket Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, aki beszédében hangsúlyozta: nagy kihívások előtt áll a most megalakult új kormány, ám a gazdasági mutatók a Covid és a háború ellenére jók: magas a foglalkoztatottság (4,8 millió ember dolgozik), s az első negyedévben 8,2 százalékos volt a gazdasági növekedés. „Én hiszem, hogy az elmúlt időszakhoz hasonlóan a jövőben is sikeresek leszünk Európában” – közölte a politikus.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere köszöntőjében leszögezte: az önkormányzat az elmúlt időszakban sok és fontos lépést tett a klímavédelem érdekében, ezt a célt szolgálja a GreenTech konferencia és szakkiállítás is. A nehézségek kivédésére, folytatta, tíz évre szóló klímastratégiát dolgozott ki a város, a környezetvédelmet érintő vállalásokat pedig 18 pontos nyilatkozatban foglalták össze. Ebben vállalják, hogy az 1990-es évekhez képest 2030-ig legalább 40, 2050-re pedig 80 százalékkal csökkentik az üvegházhatást okozó szén-dioxid-kibocsátást Zalaegerszegen. Jelentős össze­get fordít az önkormányzat az egészséges ivóvízre, a biztonságos szennyvízkezelésre és az ivóvízbázisok gondozására, a hulladékgazdálkodásra, az intézmények energiatakarékosságának növelésére, a klímatudatos városi közlekedés megteremtésére, a zöldfelületek bővítésére. S folytatják a környezettudatos szemléletformálást és a környezetvédelmi közösségi akciókat is, sorolta a polgármester.

A rendezvény ma is várja az érdeklődőket a tesztpályán.