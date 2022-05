Keszthelyen, a Festetics-kastélyban 13 órától várják az érdeklődőket és mindazokat, akik részesei szeretnének lenni az élő biciklis challenge-nek, amely várhatóan 15.20-kor élőképben jelenít meg egy kerékpárt a főépület előtt. Ezen a délutánon ugrálóvár, bringás bemutató és fixiverseny is várja a látogatókat. A szomszédvárban, Hévízen is programokkal készülnek a Giro fogadására. Lesz például spinningedzés, beszélgetés a kerékpározásról, továbbá pomponlányok és rózsaszínbe öltöztetett fák is fogadják majd Valter Attiláékat. Gyenesdiáson három helyszínnel készülnek a versenyzők érkezésére. A Diási játékstrandon Kollár Balázs BMX flatland attrakciós kerékpáros bemutatót tart, a körforgalom mellett a Gyenes néptáncegyüttes köszönti táncával a versenyzőket, a Nyugat- balatoni Ifjúsági Egyesület tagjai pedig a Mária-szobornál búcsúztatják és lelkesítik a mezőnyt. Nagykanizsán vasárnap várhatóan 12.30-kor a Giro-karaván felvezetésével kezdődik az országúti kerékpáros- körverseny körüli programsorozat. A nemzetközi mezőny 14.15 óra körül éri el a várost, a részhajrá kapuját a Fő úton helyezik el, ezen keresztül száguldanak át a biciklisek.