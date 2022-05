A pákai plébániához tartozó helyi templomban Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök szolgáltatta ki a bérmálás szentségét 14 fiatalnak a környék öt településéről.

Emellett a szentmise keretében szentelte meg a segédpüspök a templomban és annak környezetében nemrégiben elvégzett felújítási munkákat. Erről Németh Csaba helyben illetékes, pákai plébános elmondta, hogy még 2020-ban pályáztak, hogy a templom nyílászáróit korszerűbbre cseréljék.

– Mintegy 9 millió forintot nyertünk el erre a célra, ám az építőiparban bekövetkezett áremelkedések miatt ez az összeg nem volt teljesen elég, de kiegészítették a helyi és környéken élő hívek segítő adományaikkal – tájékoztatott Németh Csaba. – Ennek köszönhető a templomban 16 ablakot tudtunk kicserélni és a bejárati ajtót felújítani.

Sikerült továbbá önerőből a templom előtt a járdát is rendbe tenni, térköves burkolatot kapott, így méltóvá vált a környezet is a megújult templomhoz.

– Tervezzük még további két ajtó és egy ablak felújítása, szintén önerőből, hiszen minden kisebb felújításra nem tudunk pályázni – tette hozzá a plébános.

A lispeszentadorjáni templom központi szerepet tölt be a térségben, ide járnak szentmisére a közeli Marócról és Kiscsehiből és gyakorta Bázakerettyéről is a hívek. Minden vasárnap tartanak szentmisét, illetve minden hónapban egy alkalommal hétköznapon is.

Részt vett az ünnepen Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is, aki Reményik Sándor Templom és iskola című versét idézve hívta fel a figyelmet a hagyományok, identitásunk, hitünk megőrzésére.