– A gyenesdiási önkormányzat folyamatosan, immár évtizedek óta fejleszti a település intézményeit. A mostani beruházás egyik legnagyobb előnye, hogy ennek köszönhetően a gyerekeknek már nem kell átmenniük a 71-es főúton, amikor ebédelni indulnak – szögezte le Gál Lajos polgármester. Emellett a háromszáz négyzetméteres épület a tervek szerint a közösségi élet egyik központja is lesz.

A Georgikon Coop Zrt.-vel kötött megállapodást követően, 2018-ban kezdődött meg a tetőtér átépítése Gyenesdiáson, a beruházás második szakaszában pedig úgy alakították át a rendelkezésre álló tereket, hogy azok kettős funkciónak is megfeleljenek.

– Szeretnénk, ha ez az épület a kultúra új és méltó színtere is lenne településünkön, ahol embereket, közösségeket lehet majd megmozgatni – fogalmazott Gál Lajos. – Egyúttal a településközpontban – az iskolától a községházáig, a 71-es számú út másik oldalán pedig az óvodától a bölcsődéig – most már méltó feltételekkel, biztonságosan járhatnak az oktatási-nevelési intézményekbe, s így ebédelni is a gyerekek.

Az avatóünnepségen elhangzott, Gyenesdiás fo­lya­matosan növekszik, gyarapodik, így nő például a fiatalok létszáma, ami miatt a település egyre bővíti, fejleszti az őket szolgáló intézményrendszert s annak épületeit. Ennek újabb példája a melegítőkonyhás ebédlő – emelte ki Divinyiné Zsadányi Mónika, az étkezde vezetője.

– Ahhoz, hogy a gyerekek napközben bölcsődében, óvodában, iskolában lehessenek, biztosítani kell a napi étkezésüket – szögezte le beszédében a szakember. – A megnövekedett létszám viszont már igen nagy terhelést jelentett a főzőkonyhának és az ebédlőnek is, és bár az elmúlt évek alatt történtek felújító munkálatok az étkezdében, annak alap­területe és befogadóképessége nem változott.

Ez pedig komoly kihívást jelentett az iskolásoknak, a pedagógusoknak és a konyha dolgozóinak egyaránt. Az új épület – melyre a nagyközség most saját forrásaiból 206 millió forintot költött el – ezentúl kényelmes és korszerű megoldást jelent. Az étkezde mintegy hatszáz embert lát majd el naponta, a bölcsődésektől a felnőttekig.

Itt mostantól egyszerre három alsós osztály diákjai tudnak kényelmesen megebédelni, az étkezéseket követően, délutánonként pedig a helyi civil közösségeknek, illetve kisebb előadásoknak nyújthat megfelelő helyszínt a felújított épület.