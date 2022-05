Az Őrségi Kitelepítéseket Kutató Egyesület (ŐKKE) másfél évtizedes elszánt közösségi munkáját tükrözi országos vándorkiállítása, ami „És mindenik talpra tudott állani!” címmel május 29-ig látható a Zalaegerszegi Református Egyházközség Kálvin-termében, és hiánypótló módon felmutatja a sztálinista-rákosista hortobágyi kényszermunkatáborok máig élő társadalmi hatását.

A kiállítótérben beszélgetünk Tolvaj Mártával, az egyesület alelnökével. Beszélgetőtársam személyes kötődés okán ismerője a fájdalmas korszaknak, az 1953-ban még legényember édesapját, és az egész családját érintette az őrségi dolgos, igyekvő, termelőeszközökkel rendelkező embereket ért több mint méltánytalanság: 1950. június 23-nak éjszakáján elhurcolták őket otthonukból, mint az akkori társadalmi berendezkedésre veszélyes, a kommunista hatalom számára nemkívánatos „elemeket”.

1952: Schekk Ferenc, Jolsvai Béla és Bánfi Zoltán



– Édesapám, a kitelepítést megelőző estén hazament meglátogatni a nagyszüleimet Őriszentpéterről, Ispánkra. Maradjon, kérte a nagyanyám, „késő van, majd reggel visszamész”. A család minden tagját, nagyszüleimet, a beteg, szélütött dédnagyanyámat, édesapám húgát, bátyját, annak feleségét és 4 napos kislányukat, senkit sem kímélve vagonírozták be őket az őriszentpéteri állomáson. Nem tudták, hogy hova viszik őket. Mellékvágányokon állt a szerelvény, itt Egerszegen az állomáson egy ismerős az ávósok tiltása ellenére juttatott nekik vizet a vagonba. Végül Hortobágy, Kónyapusztán szállították ki őket a vagonból. Egy juhakol méretes trágyával lett az otthonuk, amit maguknak kellett kitakarítani. Az állami gazdaság földjein kellett dolgozniuk, napi kenyéradagjuk 25 deka volt. Dédnagyanyám a táborban elhunyt, a balmazújvárosi temetőben temették el.



- Beszéltek erről?

- Nem, soha. Véletlenül tudtam meg. Édesapám üzletébe, a kertvárosi Fenyő presszóba 1984-ben régi ismerősök jöttek, felidézték a közös emlékeket. Akkor kérdeztem rá, hogy miről beszélgettek. Nem akartak bennünket, gyerekeket bajba sodorni, azért hallgattak a történtekről. Édesapám elvitt bennünket a hortobágyi Kónyapusztára, és részletesen elmesélte a történteket. Évekkel később, Vörös István keresztapámtól kaptam fotókat is, amelyek titokban készültek a táborban. A szombathelyi levéltárban megtalálható az a leltár, amely a nagyszüleim házában maradt ingóságokról készült. 40 holdon gazdálkodtak. Nagyszüleimnek, egymás után hat gyermekük született. Dolgos, szorgalmas, széles látókörű, tisztességtudó református közösségbe tartozó emberek voltak.



A nyugat-dunántúli térségből a Hortobágyra szándék szerint életfogytig kitelepítettek javait elvették, házaikba a korszak kegyeltjei költöztek, a Tolvaj-családéba a községi tanács maga. A Sztálin halála utáni táborfeloszlatásokat követően sem mehettek haza, mert az Őrség a tiltott határsávba esett, ezért sokaknak Zalaegerszeg, benne Csácsbozsok adott új hazát. Anyagi kártérítést csak a kitelepítés után 42 évvel, a rendszerváltoztatáskor igen csekély mértékben, erkölcsi elégtételt még kevesebbet kaptak. Ezért is hiányzik máig a magyar köztudatból, megengedhetetlenül a közoktatásból is, a hortobágyi kitelepítés ténye és áldozatai.



A zalaegerszegi kiállítás épp ezért fontos jelentőséggel bír. Hogy a kitelepítéseket kutató egyesület tizenöt év módszeres munkájával összegyűjtött dokumentumaiból állandó muzeális emlékhelyet, Őrségi Örökségházat hozhasson létre magában a tájegységben, tavaly decemberben megvásárolt egy ma már ritka teljes parasztportát Őriszentpéteren. A haladéktalanul megkezdett funkcióváltó felújítás erőpróbáló nagy munkájához az ŐKKE örömmel fogad, sőt kifejezetten kér továbbra is segítséget, bármilyen támogatási – intézményi, állami, magán, közösségi formában. Emellett az egyesület munkájából másfél évtized alatt az Őrség tizennégy történelmi településéből már kilencben született kitelepítés emlékmű, rajta az érintett családok, valamint személyek nevével. Az ŐKKE egyedi, szakmai igényű közösségi gyűjteményezésével készül magának az Őrségnek a hiánypótló kitelepítés-monográfiája is, tudatában az idő szorításának, hiszen egyre fogynak az átélők.



Kérdéseinkkel megkerestük Róka Zsuzsát, az egyesület alapító elnökét, aki szintén családi érintettség okán is őrzi a hortobágyi kitelepítettek emlékét.

– A XX. század sajnos bővelkedik súlyos, több társadalmi és nemzetiségi csoportot sújtó történelmi traumában. Az 1950-53 között Magyarországon történt kitelepítésre mintha kevesebb figyelem esne, mint a hasonló mérvű más igazságtalanságokra. Mi az oka?



– Több oka van, és az Őrségi Kitelepítéseket Kutató Egyesület keresi, dokumentálja és hitelességre törekedve megosztja a válaszokat. Az egyik ok, hogy más történelmi kollektív politikai diszkrimináció folytán hazánkban deportáltaktól, például a zsidóktól, a magyarországi németektől vagy a cigány Holokauszt áldozataitól eltérően, érdemi kutatás nélkül nehezebb körülírni a diktatúra által eleve titokban elkövetett hortobágyi kitelepítések áldozatainak körét, mert a letámadásukkor, eredetileg sem volt hivatalosan meghatározva az országosan mintegy tízezer embernek a „bűne”, akiket az otthonukból így önkényesen ragadott el 1950 és 1953 között a sztálinista-rákosista végrehajtó hatalom. Sorsuk sokban hasonlít a szovjet típusú totalitarizmus másik nagy áldozatcsoportjáéhoz, a polgári lakosságból málenkij robotra hurcoltakéhoz, akikről ugyancsak nem volt szabad beszélni Magyarország katonai-politikai megszállásának negyven éve alatt.



„Mama, ezt magyarok csinálták magyarokkal?” – idézi egy hitetlenkedő unoka kérdését évente megjelenő képes naptárunk idei júliusi lapja, ami látható a zalaegerszegi Kálvin-teremben. Nemcsak gyermekésszel fogható fel nehezen, hogy rövid fél évtizeddel a háború után a kicsikart „néphatalom” tényleges hidegháborút folytasson tulajdon hazája és népe ellen. Kiváltképpen a magántulajdont működtetni tudó és akaró, a hit, a család, a haza eszményeit megélő, önállóan gazdálkodó parasztság került a célkeresztbe. A „mért vitték el magukat?” kérdés helytálló válasza: egy felszámolásra ítélt széles társadalmi réteg egzisztenciájának és mentalitásának megtörése mellett meg „kellett” törni regionális és táji-kistáji mentalitásokat is.

Mindez nemcsak társadalomtudományi fogalmakkal és történettudományi, szociológiai műszavakkal írható le. „És mindenik talpra tudott állani!” című országos vándorkiállításunk az őrségi ember hiteles megfogalmazását közvetíti. A szalafői Jakosa Henrikné Tamaskó Arankáét a rajtaütés és az elhurcolás téren-időn kívüli perceiről: „Pakultuk a legszükségesebb személyes holmikat – bödönben zsírt, szalonnát, két ágyat, kiságyat, a kiságy matraca alatt a magyar zászlót…”. A téeszelnök fegyveres vegzálása elől Kerkáskápolnáról Baranyába szökött Spilák József a kitelepítés egész tájegységünkre nézve brutálisan jellegváltó hatását hét évtized távlatában foglalja össze az Őrség újabb keletű, „legjobb európai turizmusdesztináció” marketing címkéjét viselő tablón: „A földjeinkből meg az állatainkból csinálták a téeszt, meg a házainkból. Aztán a jegyes kárpótlást, meg az erdeinkből a zöldeket…” – utal a tájegység jelenét meghatározó Őrségi Nemzeti Parkra is.



Nagyon sokat köszönhet az egyesület Vas és Zala megye elhivatott könyvtárosainak és levéltárosainak. Az országos vándorkiállításunk zalaegerszegi tárlatának létrehozásában szolidaritással veszik ki részüket a Göcseji Múzeum munkatársai. Köztük különösen Erőss Krisztina történész-muzeológusnak, a zalai kitelepítések tudós kutatójának, értékes publikációk szerzőjének köszönhetünk sokat.

– A személyes kötődésről is beszélne?

Németh Győző, Vörös István, Tolvaj Győző és Jolsvai Béla



– „Ha meghalok, Ispánkon temessenek el.” - állt édesapám, Róka Gyula egyetlen mondatos, tárcájában hordott végrendeletében. A hortobágyi kitelepítés által megtizedelt szülőfalujához és az Őrség hatezer fős közösségéhez szolgálattudattal és eltéphetetlenül kötődött egész életében. Ő kapta az ŐKKE országos vándorkiállításán is látható három levelet, amely – nagymamám, Róka Dánielné Róka Szidónia tollából – elsőként tudósított a kitelepítés szörnyűségéről, és amelyek kérik, keresse meg az elhurcoltakat, köztük húgát, Tolvaj Ernőné Róka Erzsébetet, akit gyermekágyból, négynapos csecsemőjével vittek el. Olvasható édesapám emlékezése életveszélyes vállalkozásáról, aminek során felkutatta a kónyai rabtábort, és hazaútja után megvitte a hírt: az elhurcoltak élnek. Apám életét többször vetette vissza a tény, hogy kitelepítettek hozzátartozója. Szorongva figyelte az Őrség kitelepítéssel kezdődött demográfiai és gazdasági-szellemi hanyatlását, identitásvesztését. Ő kezdeményezte, hogy a világháborús emlékművek példájára az Őrség, sőt az egész ország érintett településein név szerint adatolt jelek emlékeztessenek a hortobágyi kitelepítések tényére és áldozataira. Az ő erkölcsi és szellemi örökségéből nőtt ki az Őrségi Kitelepítéseket Kutató Egyesület.



– Zalaegerszeg jelentőségét hogyan ragadhatjuk meg ebben a témakörben?

– Ha a térképre nézünk, jól láthatjuk, hogy az Őrség nem a vasi megyeszékhely Szombathelyhez, hanem Zalaegerszeghez van közelebb, és az ország belsejéhez kötő köldökzsinór a Zala-völgyön át húzódó őrségi vasútvonal. Erre a vidékre igyekeztek megtelepedni az 1953-ban feloszlatott kényszermunkatáborok nincstelen, új életet kezdő volt rabjai, ha már a Felsőjánosfánál kezdődő szigorú határsávon át nem is juthatnak, mégis a legközelebb lehessenek a tiltott szülőföldhöz és az ott maradottakhoz. Rokoni, ismerősi segítséggel mintegy 80 család, együttesen több száz őrségi ember várta Egerszegtől Csödéig, hogy jobbra fordulhasson a sorsa és valamikor hazatérhessen. Csácsbozsokon még a számukra ismerős falusias élettér várta őket, a városban ekkor kezdődött a szocialista iparosítás és intézményalapítás – egyebek közt a vajgyár, a ruhagyár, a vasút, az építőipar, a megélénkülő kereskedelem és az állami gazdaság kínált munkalehetőséget, megélhetést számukra is. Sokan, főleg a nők, fiatal lányok három műszakba ingáztak Budafáról, Bagodról, Zalacsébről. Egykori ötvenholdas szalafői gazda városi köztisztasági alkalmazott lett. Mindenki részt vett a kötelező társadalmi munkákban, Zalaegerszeg számtalan pontja őrzi a kezük nyomát.



Kiállításunkon a Kálvin-teremben szándékosan üresen hagytunk egy tablót: örülnénk, ha Egerszegen megtelepült egykori őrségiek, de akár más hortobágyi szabadultak is megtisztelnék egyesületünket, és fényképekkel, más dokumentumokkal, emlékekkel, egy-egy útbaigazító adattal, névvel, évszámmal gazdagítanák gyűjteményünket, tárlatunkat. Tagtársainktól, különösen az egerszegi Jakosa Árpád mérnök-tanártól, valamint Virágné Vörös Ellától és Kaposvárra származott testvérétől, Vörös Istvántól, és a zalalövői Gyenese Istvántól már eddig is értékes hozzájárulás érkezett. Zalaegerszegnek és a kiállítást megnyitó Balaicz Zoltán polgármesternek többszörös anyagi és szellemi támogatást köszönhet egyesületünk. Hálásan tartjuk számon.