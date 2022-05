A Magyar Vöröskereszt 50. alkalommal hirdette meg az országos, felmenő rendszerű megméretést, mondta Preisz Péter, a karitatív szervezet megyei elsősegélynyújtó koordinátora. A területi versenyre Zalaegerszeg és Keszthely térségéből 9 ötfős csapat jelentkezett gyermek, ifjúsági és felnőtt korcsoportban.

Elméleti és gyakorlati feladatok is voltak. Elsősorban traumás és belgyógyászati sérüléseket imitáltak, olyan eseteket, amelyek akár iskolában is előfordulhatnak. A helyzetfelismerés gyorsasága, a sebesültek ellátása mellett az ellenőrök azt is értékelték, hogy milyen volt a kommunikáció az elsősegélyt nyújtók és a sérültek között. Hasán megkéselt kamasz, vérző fejű, jajveszékelő lány volt az egyik helyszín két ellátandó főszereplője. Egy kártyapartiban vesztésre álló játékos támadta meg őket a szituáció szerint. A „megkéselt” fiatalember, Balassa Iván a két csapat közötti szünetben érdeklődésünkre elmondta, hogy maga is vöröskeresztes elsősegélynyújtó, így szakmai szemmel is figyelhette a beavatkozást.

A verseny megyei döntőjébe a bocföldei Bocimentők, az egerszegi kölcseys Nuku Pánik, valamint a mindszentys Nem Hívunk Papot nevű csapat jutott be.