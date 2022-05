Mindössze 51 évet élt. A térség számos templomában szolgált, már több mint három évtizede. Orgonajátékával, énekével Hévíz mellett Karmacson, Reziben, Zalacsányban és a fíliákban is találkozhattak a hívek hétről hétre. Elvégezte a karnagy- és a kántorképzőt, s egyházi szolgálatai mellett a hévízi Szentlélek-templom Ardens Ignis kórusának vezetője volt. Az utóbbi időben számos egészségügyi problémával küzdött, most épp szívműtétjére készült, amely ezen a héten várt volna rá. Kiss László hévízi esperes-plébános azt mondta róla: tisztességgel-becsülettel szolgált, mindig helytállt, komoly betegségei ellenére is. A közösség hálás szívvel, szeretettel őrzi emlékét.