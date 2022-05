A lektorrá avatottak közt ketten is voltak a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony plébániáról: Bari Gábor és Horváth Attila.

De mit is jelent lektornak lenni? És akkor mit csinál az akolitus?

- Távolabbról indítanék: köztudott, hogy napjainkban jelentős a paphiány, sajnos, az egyházmegyékben nem szentelnek fel annyi papot (a kaposváriban sem), mint ahány betöltetlen plébánia van - bocsátotta előre Horváth György, aki (most még) egyedüli akolitusként segíti Nagy Vendel plébános, címzetes apát szolgálatát és terelgeti a gyermek ministránsokat. Nem mellesleg a helyi Szent Ferenc Zarándokközösség vezetője. - Ezért a jövőben egyre nagyobb arányban kapcsolódnak be a világi hívek az egyház életébe, mondjuk, igeliturgiák tartásával. Én például Roca Daniel Celestin és Laczkó Flórián atyáknak segítek azzal, hogy az előbb említett igeliturgiákat tartok szentáldozással, ami gyakorlatilag azonos a szentmisével, azzal a különbséggel, hogy nincs átváltoztatás. Így tud minden hívő minden héten hozzájutni az Eucharisztiához akkor is, ha esetleg az atya számos feladata mellett nem érne oda mindenhova. Ez tehát az akolitus szerepe az egyházban. A lektorok egy szinttel lejjebb vannak, ők a felolvasók, akik az igeliturgiában felolvassák az olvasmányt és a szentleckét. A lektor tulajdonképpen fél úton áll a pap által felkért hívő felolvasó és az akolitus közt. Én tavalyelőtt lettem akolitus, s előtte, félidőben avatott lektorrá püspök atya. Az avatáson a lektor felesküszik a Bibliára. A püspök a szertartás közben megáldja a leendő lektorokat, majd az avatandók egyesével a főpásztor elé térdelnek, aki átnyújtja nekik a Szentírást, ezekkel a szavakkal: „Vedd a könyvek könyvét, a Szentírást, hirdesd hűségesen Isten Igéjét, hogy egyre jobban életté váljék az emberi szívekben!” A közelmúltban felavatott lektorok már készülnek a június 18-án 15:30-kor, a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban ünnepi szentmise keretében tartandó akolitusavatásra.

Horváth Attila: Igaz és őszinte emberekkel akartam találkozni

Az összesen hat hétvégéből álló akolitusképzésen a résztvevők közelebbről megismerkednek többek közt olyan témákkal, mint közösségépítés, közösségformálás, ószövetségi- és újszövetségi ismeretek, evangelizáció. Ezen kívül a résztvevők alapvető lelkivezetői és liturgiai ismereteket is elsajátítanak.

Az egyházi szolgálat már évtizedes múltra tekint vissza a kiskanizsai egyházközség új lektorai - júniustól pedig akolitusai - Horváth Attila és Bari Gábor életében is.

- Kapcsolatom Istennel 22 évvel ezelőtt kezdődött - idézte fel Horváth Attila. - Akkor ismerkedtem meg mostani párommal, gyermekeim édesanyjával, aki mélyen vallásos keresztény volt, én pedig igazi pogány. Ő mindenképp templomi esküvőt szeretett volna, s én fejet hajtottam az akarata előtt, 30 évesen megkeresztelkedtem és ugyanazon napon, május 19-én bérmálkoztam is; május 25-én pedig templomi esküvőn kötöttük össze az életünk. Bevallom, persze, azt követően nem ültem minden héten a templomban, hogy úgy fogalmazzak, még nem voltam "rendes" hívő. 2016-ban mélyült el a hitem, amikor a nejemmel elmentünk egy házashétvégére, ahol megismerkedtünk Horváth Györggyel. A hétvégét egy ma már nyugállományú atya, Keceli Károly tartotta, akinek hihetetlen nagy tudása, karizmája teljesen rabul ejtett. Gyuri ezt követően pedig meghívott egy homokkomáromi férfi cursillo-ra, amit 2018-ban megismételtem Kaposváron. Utóbbit a mostani szombathelyi megyéspüspök, dr. Székely János, Roca Daniel Celestin és Kaposvárról Rumszauer Miklós atya tartották. Ez a három ember annyira lenyűgözött, hogy véglegesen megtértem. Majd Gyuri felvetette az ötletet, hogy esetleg ministrálhatnék is, nem mondtam nemet, a többi pedig már jött magától...

Attila elárulta, Horváth György biztatta az akolitusképzés elvégzésére is, de ő először úgy érezte, még nem áll készen a feladatra. Plébánosa, Vendel atya szintén bátorította - most pedig ott áll a cél kapujában.

- A hierarchiában a ministráns az első, majd a lektor, az akolitus, a diakónus, végül a pap következik - árulta el Horváth Attila. - Mivel pap már nem lehetek, a diakónusképzés pedig komoly tanulmányokat és teljes vasárnapi elfoglaltságot jelent, megelégszem az akolitussággal. Ezzel is elérem, amit akartam: azzal indultam el az úton, hogy elmélyítsem a hitem és minél több igaz, őszinte emberrel találkozzam. Úgy vélem, itt megtaláltam őket.

A szintén nagykanizsai Bari Gábor már gyermekkorában is ministrált, sőt, sokáig papnak készült, aztán megismerkedett a párjával, ahogy ő fogalmazott: "Jött Éva az Édenkertből és megtörtént a kísértés". Évtizedek óta nemzetközi kamionsofőr, nemrég sikerült olyan munkahelyet találnia, ahol a hétvégéket itthon töltheti - a szakmában ez bizony, nem kis dolog, sokan hétig sem látják a családjuk. Ő "csak" 5 napig van távol, ezért nagyon becsülendő, hogy a szeretteivel eltölthető maradék 2 napból is áldoz az egyházra, Isten és a hívő közösség szolgálatára.

- Végig kísérte életem a ministrálás, mindig az oltár körül segédkeztem - hallottuk Gábortól. - Nem lehet szavakba önteni azt, amit akkor érzek, mikor az oltárnál állhatok, vagy amikor a tabernákulum ajtaját kinyithatom és ott van velem szemtől szemben az Oltáriszentség, amire gyermekkorunkban még a tekintetünket is alig vethettük. Az pedig külön boldogság, hogy ott van mellettem a kislányom is, aki a szép számú ministránscsapatot gyarapítja.

Gábor elmondta: kishitűségének köszönhetően anno a szakmunkásvizsgáig jutott csak, ami ma már bántja, ezért is határozta el, hogy a diakonátusig meg sem áll. Még az út elején jár, hiszen tavaly szeptemberben iratkozott be az akolitusképzőbe, s mivel ahhoz, hogy valaki diakónus lehessen, szükséges az érettségi vizsga, most szeptembertől megkezdi ez irányú tanulmányait - természetesen, a kamionozás mellett. Mint mondta, tudja, nehéz és rögös út vár reá, de kellően eltökélt, hogy végig csinálja.

- Sőt, pusztán az érettségi még nem is elég hozzá, el kell végeznem a teológiát is, a diakónusképzés pedig majd csak az után következik - árulta el. - Távlati célom, hogy egyszer kizárólag az egyházban tevékenykedhetem, minél több időt szeretnék az oltárnál szolgálni és közösségépítéssel foglalkozni. Ez kitöltené az életem.