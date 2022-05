-Az elmúlt évtizedben egyre népszerűbb lett a kerékpározás, mint szabadidős tevékenység és sport, vagy akár mint a munkába járás egyik alternatívája. Hiszen szerencsére sokan gondolkodnak már környezettudatosan, és ennek egyik módja a kerékpárok használata a közlekedésben. Pár éve kezdett elterjedni az elektromos kerékpár is, ami újabb rétegeket mozgatott meg.

- Ezt az edzéseink során tapasztaljuk is. Hiszen napról napra több családot, baráti társaságot látunk tekerni. És ezt bizonyítja a 2022-es Giro d’ Italia Magyarországi 3 szakaszára kilátogatók népes száma is. Úgy gondolom és remélem, hogy ez az esemény még több embert, főleg gyerekeket vonz majd a kerékpársport felé. Tapasztalatom szerint nagyon jótékony hatással van ez a szabadban végezhető mozgásforma a mentális és egészségi állapotra, főleg a gyerekek körében.

- Csapattársaimmal 2014-ben elhatároztuk, hogy a Zalaegerszegi Kerékpáros Sportegyesület keretein belül létrehozunk egy utánpótlás csapatot, azért, hogy a kerékpározás iránt érdeklődő gyerekek szervezett keretek között tudjanak sportolni. Ekkor még nem gondoltuk, hogy pár éven belül ennyire sikeres csapatot tudhatunk a magunkénak. Mára a csapat 23 Magyar Bajnoki címmel és több válogatott versenyzővel rendelkezik. A versenyzők nem csak a hazai, hanem a külföldi versenyeken is sikeresen szerepelnek. Az eddigi fantasztikus eredmények azonban nemcsak a gyerekeknek elismerés, hanem azoknak is, akik a nevelésben, ebben az egészben részt vesznek - jegyezte meg Szabó Zoltán, a Magyar Kerékpáros Szövetség sportszakmai alelnöke.

- Kaptam egy felkérést a tavalyi évben, hogy legyek a Magyar Kerékpáros Szövetség sportszakmai alelnöke. Kis gondolkodás után elvállaltam ezt a megtisztelő feladatot, hiszen ez elismerése az eddigi munkámnak. De nem csak én kaptam megtisztelő tisztséget a Magyar Kerékpáros szövetségben, hiszen további két alapító tag is különböző szakági tanácsokban segíthetik a szövetség munkáját. Azonban az élet úgy alakította, hogy a megnövekedett feladatok miatt a zalaegerszegi utánpótlás nevelésben jelenleg operatív dolgokat nem végzek.

A gyerekeknek fontos a közösség és a sport

- A gyerekeknek nagyon fontos, hogy olyan közösségben töltsék a hétköznapokat iskola után, ami inspiráló, és ami segíti őket a fejlődésben. Kint vannak a szabadban és sportolnak. Ez pedig az egészségi állapotukon is meglátszik. Sőt, megtanulnak nagyobb terhelés mellett is hatékonyabban tanulni, valamint jól beosztani az idejüket. is. Minden gyermeknek ajánlom, hogy válasszon valamilyen sportot, amit szívesen végez.

Bárki bármilyen életkorban elkezdheti a kerékpározást

- Zalaegerszegen 6-17 éves korig vannak jelenleg az utánpótlás csapatban. Azok a gyerekek, akik most szeretnék elkezdeni, a kezdő csoporthoz csatlakoznak, ahol minden fontos dolgot megtanulnak. Tehát nem egyből a mély vízbe kerülnek, és nem is kell, hogy legyen valakinek nagy tapasztalata. Az egyesületben biztonsággal meg fogja tanulni a szükséges alapokat, ebben segítség a tapasztalt edzői gárda.

Zalaegerszegen minden adott a kerékpározáshoz

- A belvárosból az Alsóerdőre két kerékpárút is vezet ki. Ott ki vannak már alakítva olyan nyomvonalak, ahol biztonságosan lehet biciklizni. És ott van a tavalyi évben átadott bringapark is, ami nagy lehetőség akár az edzések, akár a szabadidő eltöltésére. Városunkban és a környékén minden adott ahhoz, hogy valaki ezt a sportot válassza.

A versenyeken a technikai tudás és az erőnlét is nagyon fontos

- A kerékpár sportnak több szakága van. Az olimpiai szakág az xco, amikor egy előre kijelölt pályán mindenféle technikai elem megtalálható. Meredek emelkedők, technikás lefelék különböző épített és természetes akadályokkal. A gyerekek az életkoruknak megfelelő nehézségű pályákon edzenek és versenyeznek. Ebben a szakágban mind a technikai tudás, mind az erőnlét nagyon fontos. Azt mondják, egy ilyen versenyt az emelkedőn meg lehet nyerni, de a lefelén lehet elveszíteni.

Szabó Zoltán és lánya, Szabó Léna

Forrás: www.facebook.com/VanikZoltanFoto

Lánya, Szabó Léna is eredményes versenyző ebben a sportágban

- A családban mindenki sportolt, a lányom ebben nevelkedett fel. Így Ő is már korán elkezdett sportolni. Alsó tagozatban tornázott és kerékpározott, de végül az utóbbinál döntött. A sportágban sok nemzetközi és hazai versenyen van már túl, és többek között magyar bajnoki címet és magyar kupa sorozat győzelmet is szerzett. Most már U17-es versenyző. Nagyon büszke vagyok rá.