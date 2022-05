Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg az előadó a hallgatók számára vizsgajegyet is jelentő konferenciát dr. Németh István, a zalaegerszegi egyetemi központ főigazgatója. A Pannon Egyetem stratégiai rektorhelyettese lapunknak azt is elmondta, hogy a 21. században a projektalapú oktatás szakít a tételsorral, a megszerzett tudás az alap ahhoz, hogy azt alkalmazva most az oktatóktól, később pedig az egyetemmel kapcsolatban álló cégektől, vállalatoktól kapott feladatokat megoldják. A konferencia ezt a szituációt modellezte a diákok számára.

A fenntarthatósági témakörű konferencia szervezője, Balázsné dr. Lendvai Marietta főiskolai docens elmondta, a diákok a kötelező vizsgatantárgyat prezentációval teljesítették: a gazdaság fenntartható fejlődését a mezőgazdaság, az építőipar, a pénzügy, a szépségápolás, az ételpazarlás és a csomagolás témakörein keresztül vizsgálták, felhasználva az addig megszerzett elméleti tudást és a gyűjtőmunka eredményeit.

Dr. Csanádi Ágnes egyetemi docens, a konferencia szekcióvezetője a program szemléletformáló szerepét, a tudományos kutatómunka hangulatát érzékeltető szituáció inspiráló erejét emelte ki. Önálló, speciális kutatómunkára, a tudás szintetizálására ösztönzik a hallgatókat a hagyományos vizsgát innovatív módon megváltoztató helyzettel. A fenntarthatósági konferencián összesen húsz prezentációt láthattak, hallgattak a résztvevők.

Duális alapképzések az egyetemen

Jelenleg a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központja gazdálkodási-menedzsment, pénzügy-számvitel, gazdaságinformatikus, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki és tesztmérnöki szakágban biztosít – akár havi jövedelmet is biztosító – duális alapképzést a hallgatóinak. A diákok egyetemi éveik alatt a gyakorlatban alkalmazhatják a tanultakat, hiszen az egyetemi kar negyven céggel, vállalkozással áll kapcsolatban.