Tavaly nyáron az országban elsőként megyénkben indult hasonló képzés, akkor 22-en kaptak oklevelet. Tegnaptól, a második körben a Megyeházán először az elméleti tananyaggal ismerkednek a résztvevők, a következő négy hétben pedig terepmunkákat végeznek Szentgyörgyvölgyön, Szilvágyon, Csatárban és Zalaszentgyörgyön. Hétfőn indításként dr. Mester László, a Zala Megyei Önkormányzat főjegyzője a nemzet, az állam és az önkormányzatiság témakörében tartott előadást.

A folytatásban dr. Pál-Harmat Judit, a megyei önkormányzat munkatársa jogi alapismereteket oktatott, s a képzésben közreműködik Pácsonyi Imre alelnök is.

Dr. Pál Attila, a megyei közgyűlés elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott, egy faluvagy tanyagondnok a polgármester jobbkeze, legfontosabb segítője. Magyarországon 1990 óta működik a szolgáltatás, aminek célja, hogy segítse a kis létszámú településen élőket, s az igényeknek megfelelően rendelkezésre álljon minden korosztály számára.

A megyegyűlés elnöke lapunknak elmondta: Zalában 258 település található, amiből csupán 10 város, három nagyközség, a többi kisebb- nagyobb létszámú település, ezért is fontos a hálózat jelenléte. A megyében jelenleg több mint 200 falugondnok dolgozik. Kitért arra is, hogy a 2020-as törvénymódosítás óta a megyei önkormányzatok végzik a képzésüket, így közvetlenül adják át a tudást. Dr. Pál Attila szerint a falugondnoki hálózatban – csakúgy, mint a Magyarországon egyedülálló védőnői hálózatban – odaadó szakemberek, a faluért tenni akaró emberek tevékenykednek, s ez a színvonalas munka előbb-utóbb példaként szolgálhat Európának is.

A képzési program célja, hogy felkészítse a gondnokokat az alapvető szociális feladatok ellátására, a hivatalokkal, intézményekkel, szervezetekkel való hatékony kapcsolattartásra, a különféle élethelyzetekből adódó problémák megoldására, személyes segítségnyújtásra. Az előírások szerint egyébként a falugondnokoknak a kinevezést követően egy éven belül el kell végezniük a képzést.