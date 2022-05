A Jagarics család vállalta magára a kereszt felújítását nemrég. Jagarics Istvánné elmondta, hogy az elmúlt időszakban a helyi lakosok karbantartották, többször lefestették a sportpálya sarkánál található keresztet, ezt a példát követve most családjával úgy döntöttek, hogy elvégzik a felújítását. A korábban fehér színű fogadalmi kereszt most sárga színbe öltözött, próbálták látványosabbá tenni, de festés előtt elvégezték a szükséges javításokat is. Arról is beszélt, hogy felemelő érzés volt ezt a munkát elvégezni. Az ünnepségen jelen volt Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő, valamint Tóth Nándor és Dénes Sándor önkormányzati képviselők. Dénes Sándor megköszönte a család tagjainak a felújítást és azt is elmondta: Kiskanizsán csaknem húsz hasonló fogadalmi kőkereszt található. Ezekre szintén odafigyelnek a környéken élők.