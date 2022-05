– Ha szóba kerül Egervár, általában az épített örökségeink, a templom, a várkastély, esetleg a nyári színház jut az emberek eszébe. Ezúttal egy másik oldalát mutatja meg a település, amely legalább annyira értékes, mint az említett kincseink – mondta a tárlat megnyitóján Gyerkó Gábor, Egervár polgármestere.

A kiállításon egyedi kézműves termékek, rongyból készült babák, festmények, kiadványok és a települést bemutató társasjáték is látható, a könyvtár által őrzött, negyven éve készült vár- és templommakettel egyetemben.

A megnyitón Kiss Gábor, a megyei könyvtár igazgatója áttekintést adott Egervár történelméről, kiemelve azt is, hogy a település 1950-ig Vas megyéhez tartozott. Hozzátette: a megyei könyvtár Egerváron is biztosít szolgáltatásokat, mint ahogy a megye csaknem összes településén.

– Nagyon fontos missziót teljesítünk azzal, hogy a településeket a különböző alkotók oldaláról is bemutatjuk. Az egervári alkotókat sokan ismerik a megyében, de vannak közöttük, akik a városi közönség előtt most mutatkoznak be először – mondta Kiss Gábor.

A kiállítás június 19-ig látogatható.