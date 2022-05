A kora délután kezdődő programból a vendéglátás sem hiányzott, a szervezők – a település önkormányzata és a Kistolmács Jövőjéért Egyesület – babgulyással, sült kolbásszal készültek, de került mellé pogácsa és más finomság is. Birkás Zoltán, az alig 200 fős Kistolmács polgármestere elmondta: szerették volna a helyi közösséget megszólítani egy közös programmal, hiszen a pandémia miatt az elmúlt időszakban nem tudtak összegyűlni, elmaradt a hagyományos nőnapi ünnepség is. Ugyancsak nagy hagyománya van a településen a férfinapnak, ezt most összekapcsolták a családi nappal.

– Szórakoztató programot terveztünk erre a napra, ez az első ilyen jellegű esemény, bízunk benne, hogy minél többen kilátogatnak az eseményre, legalább 40-50 főre számítunk, de szívesen látjuk a máshonnan érkezőket is – tette hozzá a program kezdetén a település vezetője, s arról is szólt, hogy a családi napon nagy hasznát veszik annak a rendezvénysátornak, melyet egy pályázat keretében sikerült beszerezni.