Zalalövőn 2003 óta, a polgárőr­egyesület kezdeményezésére, illetve a Városszépítő Egyesület koordinálásával szervezik meg a civil majálist. Az idei a huszadik alkalom lett volna, ám voltak évek, amikor a kedvezőtlen időjárás vagy a koronavírus-járvány miatt elmaradt, esetleg szerényebb körülmények között tudták csak megtartani. Az idei program azonban kifejezetten jól sikerült, a délután folyamán rengetegen látogattak ki a rendezvény helyszínére, az ifjúsági és szabadidőparkba.



– A civil majális hagyományos helyszíne a Borostyán-tó melletti terület, ám ott jelenleg olyan munkálatok folynak, ami miatt nem tudtuk oda vinni a programot – mondta Gyarmati Antal polgármester, a Városszépítő Egyesület vezetője. – Azt gondoljuk, ez a helyszín is alkalmas ennek a programnak a megtartására, s azt is örömmel látom, hogy gyakorlatilag minden aktív civil szervezetünk jelen van, s kiveszi a részét a szervezésből, vendéglátásból.

Utóbbi arra vonatkozott, hogy a zalalövői majálison a civilek sütés-főzést is vállalnak, hogy az érdeklődőket, vendégeket meg tudják kínálni. A paletta a palacsintától és a gofritól a vadpörköltig terjedt, a bejegyzett civil szervezetekhez egy magánszemély és egy olyan szerveződés, a Menő Manó csoport is csatlakozott, ami jogilag ugyan nem tekinthető egyesületnek, ám aktivitásával sokat tesz hozzá a kisváros közösségi életéhez.



– A majális annak a nagyszabású projektnek a zárórendezvénye is, amit a Göcsej-­Zala mente Leader Egyesület támogatásával valósított meg az önkormányzatunk tulajdonában lévő Borosán-völgy Szolgáltató Nonprofit Kft. – folytatta Gyarmati Antal. – A mintegy tízmillió forintos támogatástól többek közt olyan eszközök, például rendezvénysátor, sörpadgarnitúrák, teqballasztal beszerzésére nyílt lehetőség, amiket ezen a rendezvényen is használtunk, de a közösségi főzés nyersanyagköltségét is a pályázati támogatásból finanszíroztuk.



A majális a délutáni órákban változatos kulturális műsorral, illetve az autókrossz- és off-road-versenyeket szervező helyi Autó-Motor Sport Egyesület bemutatójával folytatódott, az este folyamán a 2020 novemberében elhunyt Balázs Fecó dalaiból összeállított emlékkoncertet tekinthették meg az érdeklődők.