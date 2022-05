A Nagykanizsa és Letenye között, a 7-es számú főútvonal mentén található település a Muraköz, egyben a közelmúltban létrehozott Murafölde fantázianevű turisztikai desztináció kapuja. A községben és környékén egyre jelentősebb szerepet kap a szőlő- és bortermelés. Becsehely hegyközsége a Zalai Borút Egyesület tagja. Nemrég Borbarangolás címmel tartottak egy, a térség borait népszerűsítő rendezvényt, melyen az érdeklődők Tormafölde, Csörnyeföld, Letenye, Becsehely, Tótszentmárton, Nagykanizsa, valamint Homokkomárom legkiválóbb borai kóstolása mellett Dél-Zala hagyományos és népszerű étkei közül krumpliprószát, dödöllét és marhapörköltet is fogyaszthattak.



A település másik nevezetes itala a pálinka: az első szabad zalai főzésre Hajdu Szilárd becsehelyi pincéjénél került sor 2010-ben – mint ahogy azt a helyszínen márványtábla is hirdeti a következő felirattal: „Magyarországon elsők között kezdtek ezen a helyen törvényesen házi pálinkát főzni. A főzés kezdete: 2010. IX. 27. 00:03 óra. Önkormányzat Becsehely”. A 10 éves jubileumot egy nagy rendezvénnyel ünnepelték a Kis-hegyen, Hajdu Szilárd pincéjénél, az eseményre még Orbán Viktor miniszterelnök is ellátogatott.

Apropó, Kis-hegy: a hegy tetején kilátótorony áll, melyről szép, tiszta időben átlátni Horvátországba, Szlovéniába és Nagykanizsára is. Emellett találjuk a Canis Minor Csillagdát, amely a Nagykanizsai Amatőrcsillagász Egyesület obszervatóriuma. Az amatőr csillagászok bizonyos alkalmakkor fogadnak látogatókat is.

Hajdu Szilárd pincéjénél került sor az első törvényes, szabad pálinkafőzésre

Forrás: ZH/Szakony Attila



A csillagdával szemközt fa harangláb áll, ahonnét az úton tovább indulva körülbelül 50 méterre található a vadászok védőszentjének tiszteletére emelt Szent Hubertus-kápolna. A térségben egyedülálló szakrális építmény közadakozásból épült. S ha már a szakrális építményeknél tartunk: a település jelentős építészeti-történelmi értéke a XIII. századból származó, a polai településrészben álló román stílusú templom, de impozáns az 1758-ban épült becsehelyi barokk templom is. A rádióban a déli harangszó már többször is szólt e templomokból.

A község természeti értékei közül a kakasmandikót érdemes megemlíteni, a ritka, védett növény jellegzetes élőhelye a becsehelyi hegyháton van. S a hegyen található hazánk első üzemi méretű kivi-, illetve káki-, vagyis datolyaszilva-ültetvénye is, előbbit a Miklós család, utóbbit pedig a Harcz testvérek telepítették és gondozzák.



A községben zarándok- és vendégház kínál szálláslehetőséget. A közeli Bázakerettyén termálfürdő, Zalakaroson gyógyfürdő, Nagykanizsán pedig kulturális rendezvények nyújtanak kikapcsolódást. Utóbbi városban nem szabad kihagyni a Csónakázó-tavat, illetve a Zalaerdő Zrt. közelben álló, egykori olajfúrótoronyból kialakított, közel 50 méter magas kilátóját. Könnyen elérhető a kisvasút, a lenti gyógyfürdő, a budafai arborétum, vagy épp Szlovénia és Horvátország is.