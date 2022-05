Egy balesetnél állampolgári kötelezettségünk, hogy megálljunk és segítséget nyújtsunk a balesetet szenvedőknek.

A legtöbb esetben hívni kell a mentőket és a rendőrséget

Minden esetben meg kell győződnünk arról, hogy történt –e személyi sérülés és indokolt –e rendőri intézkedés kérése. A baleset mértékétől függően azonnal hívni kell a 112-es segélyhívó számot, azonosítani magunkat és elmondani az esemény legfontosabb részleteit: a baleset pontos helyszínét, leírását, sérültek számát és állapotukat, valamint azt is, hogy keletkezett-e tűz a baleset következtében.



Kötelességünk az elsősegélynyújtás

Amíg várunk a segítség megérkezéséig, el kell kezdeni a személyi sérülések ellátását. Minden jogosítvánnyal rendelkező személy kiképzett elsősegélynyújtónak minősül, a személyi segítségnyújtás kötelező feladat. A baleseti helyszínt változatlanul kell hagyni és biztosítani azt. Kapcsoljuk be a vészvillogót, vegyük fel a fényvisszaverő mellényt és szabályosan helyezzük ki az elakadásjelző háromszöget.

A roncsokat nem szabad mozgatni, a beszorult sérülteket pedig ne próbáljuk meg kiszabadítani, kivéve, ha további veszélynek vannak kitéve.



Fontos, hogy tisztában legyünk az újraélesztés alapjaival:

Ha nem tudunk a baleset közvetlen közelében segítséget nyújtani, akkor támogassuk a kiérkező mentők, rendőrök, tűzoltók munkáját azzal, hogy például hozunk nekik vizet, meleg takarókat vagy éppen lámpát, illetve követjük a mentésben résztvevő szervek utasításait.

Ha kigyullad az autónk

Nem feltétlenül kell másik járművel találkozunk az úton, vagy épp gyorshajtás következtében letérni róla; a baj útközben, teljesen szabályosan közlekedve is bekövetkezhet, méghozzá úgy, hogy a gépjárművünk egész egyszerűen kigyullad. Talán még bele sem gondoltunk, hogy a mi autónk is bármikor lángra kaphat, hiszen naponta átlagosan kettő autó gyullad ki az utakon.

Bármikor kigyulladhat az autónk.

Forrás: pixabay

A baj leggyakrabban műszaki meghibásodás vagy baleset miatt következik be. Ha kigyullad az autónk, húzódjunk le, húzzuk be a kéziféket és az oltóanyagot a résnyire felnyitott motorháztetőn át fújjuk be. Ha azonban nincs nálunk porral oltó, - hiszen nem sokan tartunk az autónkban ilyen készüléket - akkor menjünk távolabb a járműtől, mert a túlhevült alkatrészek berobbanhatnak. Mindegyik esetben azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót és diktáljuk be az esemény legfontosabb részleteit! – tudtuk meg Kósi Zsolttól, a Zala Megyei Katasztrófavédelem szóvivőjétől.