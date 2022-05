- Azt gondolom, hogy egy ilyen embargó bevezetése beláthatatlan következményekkel járna Magyarországon - vágta rá Sgáneczné Szabó Ágnes.

- Abban a pillanatban elszabadulnának az árak, drágulna a benzin, emelkedne a rezsidíj, de még az élelmiszerek árára is kihatna, hiszen a traktorokba is kell a gázolaj, ha aratni akarnak. A magyar nyugdíjak még messze vannak az uniós átlagtól, s bár a kormány emeli az infláció mértékével, egy ilyen áremelkedést megéreznénk. Úgy gondolom, hogy a magyar kormány tudja, mi az érdeke a magyar embereknek, de abban már egyáltalán nem vagyok biztos, hogy Brüsszelben bárkit is érdekelnének a magyar emberek érdekei.

Sgáneczné Szabó Ágnes Fotó: Szakony Attila

Forrás: Szakony Attila

Gudlin Györgyné

- Nem értem, hogy Brüsszel miért akarja ráerőltetni az akaratát a tagállamokra, majd mi magyarok eldöntjük, hogy kitől vásárolunk olajat - mondta Gudlin Györgyné. - Nem azért léptünk be annak idején az Európai Unióba, hogy utasításokat, ultimátumokat adjanak nekünk, egyenrangú partnerként kellene bánni a tagországokkal. Ha vannak olyan uniós országok, akik támogatják az embergót, akkor nyugodtan zárják el a csapokat maguknál, de ne várják azt a kormányunktól, hogy olyan döntést hozzon, amivel nehéz helyzetbe hozza a saját állampolgárait. Ehhez a háborúhoz nekünk semmi közünk, miért kellene nekünk megfizetni ennek az árát?

Palkó Rita

- Ha jól tudom, jelenleg a magyar gazdaság nagymértékben támaszkodik az orosz energiahordozókra, egyik napról a másikra szerintem nem is lehet leválni erről a rendszerről - osztotta meg kétségeit Palkó Rita. - Amúgy nem gondolom, hogy jó megoldás lenne az embargó, az ugyanis egészen biztos, hogy áremelkedéshez vezetne, ráadásul az inflációs is megugrott, szóval nem éppen rózsás a helyzet. Az meg a másik fele, hogy az unió mindenbe bele akar szólni, abba is, hogyan neveljük a gyerekeinket, milyen jogszabályokat hozzunk, és még abba is, hogy kitől importáljunk.