A műsor előtt Németh Petra alapítóval, koreográfussal beszélgettünk. Elmondta: két éve gőzerővel, korábbi tagjaikkal együtt készültek a gálára, ám a járvány miatt felfüggesztették a versenyeket, az edzéseket, a fellépéseket. Elmaradtak a szlovén, olasz és cseh nemzetközi viadalok is. Ez az időszak lelki, személyi és anyagi veszteséget is okozott.

– A kezdeti sokk után próbáltunk alkalmazkodni a helyzethez – folytatta Németh Petra. – Online edzések, versenyek váltották fel a tánctermi életet. Egy biztos, a szombati gála résztvevőinek hála és köszönet jár a kitartásukért, a pozitív hozzáállásukért. Két év munkájának, egy nehézségekkel teli időszaknak az eredménye látható most végre újra a színpadon. A korábbi gyakorlatok mellett új koreográfiákat mutatunk be, melyekben az alapítókat is láthatja a publikum. Nem vagyunk versenyistálló, sokkal inkább egy vidám, baráti társaság, egy olyan művészeti közösség, amelynek tagjai azért a versenyeken is kiválóan helytállnak. Az ötvenfős tagságunk show-, illetve látványtáncban igyekszik nívós, akrobatikával fűszerezett produkciókat létrehozni.

A gálán a közönséget Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója köszöntötte, elmondta: a művészeti közösség története éppen az ezredfordulón, 2000 nyarán kezdődött. Négy ambiciózus, tizenéves lány hívta életre a csoportot, akik nemcsak csinosak és jó mozgásúak voltak, de talpraesettek is. Dénes Annamária, Németh Petra, Varga Judit és Varga Margit – némi szülői segédlettel – hozta létre a Premier Táncklub Egyesületet. Az alapítók megkeresték a Hevesi Sándor Művelődési Központ akkori igazgatóját, Papp Ferencet, aki támogatta az ötletüket, így mindjárt befogadó intézményt is találtak művészeti tevékenységükhöz.