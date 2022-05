Mint írták, egyszerre több mint 20 allergén növény pollenje található meg a levegőben, melyeknek legalább a fele országos viszonylatban is tüneteket okoz. Jelenleg a legdominánsabb a platán, melynek virágpora közepes-magas mennyiségű. A platánok pollenszórása intenzív, de nagyon rövid, nagyjából egy hétig tart. Az ország számos pontján megjelentek a pázsitfűfélék pollenjei is. Pollenszórásuk a felmelegedés hatására gyorsan erősödhet, pollenkoncentrációjuk hamar elérheti a tüneteket okozó szintet. Allergiás tüneteket okozhat még a nyír, a tölgy, a juhar, a fűz, a ciprus- és tiszafafélék, és vannak kevésbé jelentős allergének is.