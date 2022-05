Elmondta: a Flórián-napi ünnepség keretében kapta meg az az oberaichi tűzoltó-egyesület az újonnan vásárolt Mercedes tűzoltó szerkocsiját, az egyetlen olyan eszközt, amely eddig még hiányzott ahhoz, hogy teljeskörűen el tudja látni tevékenységét.

– Ausztriában más a tűzoltóság szervezeti felépítése, mint nálunk, ott rendkívül nagy szerepük van az önkéntes szervezeteknek – mondta Gyarmati Antal. – Ezért az utánpótlásra is jóval nagyobb figyelmet fordítanak, már általános iskolás korban megkezdik a gyerekek bevonását. Ebből mi is kaptunk némi ízelítőt egy gyakorlat ­révén.

A polgármester hozzátette: a rendezvényen részt vett Lukács Andrea, a Salla Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója, valamint Novák Ambrus, a Zalalövői Városi Önkéntes Tűzoltó-egyesület újonnan megválasztott elnöke is. Közösen arról egyeztettek Peter Kochhal, Bruck an der Mur polgármesterével, hogy megújítják kapcsolataikat. Zalalövőnek eddig ugyanis Oberaichhal volt testvértelepülési megállapodása, ám ezt Bruck an der Murral is szeretnék megkötni. Erre várhatóan augusztus 20-án Zalalövőn kerül sor.