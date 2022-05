Mindenkit izgalomban tart május 8-án vasárnap a mezőny érkezése, így nemcsak Nagykanizsán, hanem a hivatalos útvonal melletti településeken is nagy a sürgés-forgás. A pogányszentpéteri önkormányzat a Kéz a Kézben a Faluért Egyesület tagjaival igyekezett rózsaszínbe öltöztetni a települést. Erről fényképeket is készítettek, melyeken jól látszik, hogy még az út menti fákra is kerültek szalagok, sőt egyéb meglepetéseket is tartogatnak a vasárnap érkező mezőnynek.

Ha a jeles alkalomra olvasóink is készítettek dekorációt, vagy éppen jelmezben biztatják a mezőnyt, küldjék el már most a [email protected] e-mail címünkre.