A Valahol Európában című musicalt mutatták be Nagykanizsán

Két egymást követő estén, pénteken és szombaton is telt ház előtt mutatta be a Valahol Európában című musicalt a Honvéd Kaszinó Városi Színpad társulata. A nagy sikerre való tekintettel lesz egy harmadik előadás is, ez utóbbit június 24-én tartják szintén a Honvéd Kaszinó színpadán.

A péntek esti bemutató egy pillanata

A gálaműsor kapcsán Szollár- Nikolics Zsanna, a Városi Színpadot is működtető Kanizsai Fiatalok Közössége Egyesület vezetője lapunknak elmondta: mintegy másfél éve készültek a bemutatóra, ám a koronavírus-járvány miatt a munkálatok megszakadtak, így januárban az alapoktól kellett újrakezdeniük a próbákat. A darab szereplőgárdája összesen 51 főt tett ki, színjátszókat, táncosokat, énekeseket. A musicalt kettős szereposztásban mutatták be, a Honvéd Kaszinó Városi Színpad színjátszói mellett a Magic Ritmo tánccsoport tagjainak közreműködésével. – Azért döntöttünk a Valahol Európában színpadra állítása mellett, mert mind a Kanizsai Fiatalok Közössége Egyesület, mind a Honvéd Kaszinó Városi Színpad befogadó társulat, az elesetteket, bántalmazottakat, gyengébbeket különösen igyekszünk segíteni – magyarázta az egyesületi vezető. – Az iskolai bántalmazások témakörére van is egy külön projektünk. Ennek okán a musical mondanivalója megfogott bennünket, hiszen olyan perifériára szorult gyerekekről szól, akik nem tehetnek a sorsukról. Ez a téma mindig időszerű, folyamatosan kell foglalkozni vele. Ugyan a darab története a második világháború végén játszódik, üzenete ma is érvényes. A Kanizsai Fiatalok Közössége Egyesület mintegy 150 tagot számlál, s mindenki végez valamilyen művészeti tevékenységet. Az egyesületen belül működnek tánccsoportok – modern tánc, hiphop, kortárs egyaránt –, illetve a felnőtt és ifjúsági színjátszás ugyancsak megtalálható palettájukon. A nagy érdeklődésre való tekintettel, valamint a folyamatosan felmerülő igények miatt azt tervezik, hogy a következő esztendőben gyermekszínjátszó- csoportot indítanak.

