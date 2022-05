A Zala Múltja Hagyományőrző Egyesület kiadványába a szervezet vezetője, Papp Tamás szerkesztő személyes családi emlékeit is beemelték. A könyv ajánlóját Havasi Bálint, a Göcseji Múzeum igazgató-helyettese, előszavát pedig Kósi Zsolt tűzoltó hadnagy, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője írta, felidézve a tűzoltóság történetét.



A kiadvány tegnapi bemutatóján Balaicz Zoltán polgármester méltatta a vállalkozást. Felidézte: a kiadó egyesület már több, a közös múltunk őrzését szolgáló kötetet segített a világra, Balaton László, a Göcseji Múzeum munkatársa pedig híven őrködik a városi, falusi emlékeken, azok felnőtt, ifjúsági és gyerekkönyvbe foglalását vállalva. A színes füzet megidézi a korábbi falusi önkéntes tűzoltók életét, helytállását, de az olvasó elé tárja az 1826-os zalaegerszegi tűzvész pusztítását is – mondta Papp Tamás.



Havasi Bálint jelezte, a múzeumpedagógiai foglalkozások értékes segédlete lesz a füzet, hiszen így közelebb lehet hozni a veszélyek közt dolgozó tűzoltók tevékenységét. Rózsa Melinda ugyanezen okból nevezte fontos lehetőségnek a könyv létrejöttét, egyben megköszönte, hogy alkotótárs lehetett a vállalkozásban.



A kiadvány egyelőre 300 példányban látott napvilágot, a zalaegerszegi Tourinform Irodában és a múzeumban lehet hozzájutni, de a kiadó az igényeknek megfelelően a zalaegerszegi és zalai iskolákba is eljuttatja A tűzkakast.