„Ha érdekel a környezet, a társadalom és lakóhelyed jövője, akkor jelentkezz GreenLike versenyünkre, amelyen betekintést nyerhetsz a körforgásos gazdaság témakörébe!” – így fogalmazott a hallgatókat megszólító felhívás szlogenje.

A Pannon Egyetem GTK és a Mérnöki Kar Fenntarthatósági Megoldások Kutató Laboratórium szervezésében megrendezett GreenLike Fenntarthatósági országos verseny döntőjébe az induló csapatok online forduló sikeres abszolválásával juthattak. Egyrészt bemutatkozó videót és választott környezetvédelmi problémára irányuló figyelemfelkeltő plakátot kellett előzetesen elkészíteniük, a döntőben pedig az élelmiszerpazarlás csökkentéséhez kapcsolódó esetpéldát oldottak meg, s prezentáltak a szakmai zsűri előtt. Utóbbi nehézsége volt, hogy mindössze 2,5 óra alatt helyben kellett kigondolniuk a koncepciót és elkészíteniük a prezentációt. A zalaiak többek között pécsi, veszprémi, miskolci csoporttal mérték össze a tudásukat, s utasították maguk mögé a versenytársakat.



A felkészülésről, a verseny menetéről, a sikerről, a környezetvédelemről, a személyes jövőről is beszélgettünk a három fiatallal és felkészítő tanárukkal a minap a zalaegerszegi kampuszon, épp a tudományos diákköri konferencia (TDK) szünetében. A verseny és a TDK jól mutatja, a zalai megyeszékhelyen folyó felsőoktatási képzés nagy súlyt helyez a hallgatók tudományáguk iránti elkötelezettségére és a tehetséggondozásra.

Mint a hallgatók elmondták, a plakátjukat a papírfelhasználás csökkentésére felhívó üzenettel látták el. Felhívták a figyelmet a papír­alapú adattárolást kiváltó felhőalapú, külső, interneten elérhető tárhelyekre, a nyomtatás visszaszorítására, a raktározási gondok enyhítésére. A videó a körforgásos gazdálkodás köré kellett, hogy épüljön. A zalai egyetemi környezet bemutatásával érzékeltették: ahol ők ma tanulnak, hasznosítják a „szürke vizet”, a geotermikus energiát, működtetik a szelektív hulladékkezelést, napelemet használnak, a duális képzésben pedig a közlekedés zöldítését tanulják, ráadásul a zöldkampusz a természet óvására inti őket.



– A körforgásos gazdaság, gazdálkodás korunk egyik legfontosabb témaköre, hiszen az a cél, hogy minél kevesebb hulladékot hagyjunk magunk után, a tevékenységek során keletkező hulladék továbbhasznosítható legyen, addig keringjen a rendszerben, amíg szinte teljesen el nem tűnik, a hasznosítás során – mondta Balázsné dr. Lendvai Marietta. – Ez az üzleti modell a zero waste, azaz nulla hulladékra épít, amelyben a ma termékei egyben a jövő alapanyagai. Ez megelőzi a szelektív hulladékgyűjtést, a megelőzésre helyezve a hangsúlyt egyebek közt az anyagválasztással.

– Például a már nem használt számítógépek, laptok, telefonok, autók, egyéb gépek alkatrésznek továbbhasznosíthatók lehetnek – tette hozzá Piskor Klaudia.

– Miben voltatok jobbak, ami győzelmet hozott számotokra?

– Nagyon jól működött a csapatmunka – szögezte le Klaudia.

– Szerintem aznap, a döntőben nagyon összeszedettek tudtunk lenni, az élelmiszerpazarlás csökkentését célzó feladathoz sok jó ötlettel s meggyőző érvekkel tudtunk előállni – tájékoztatott Dömötör Dorina.

– Egy általános iskola menzájának a nyersanyag- és készétel-készletezésének, az energia- és vízfelhasználásának, valamint a maradékok hasznosításának a modelljét készítettük el – magyarázta Balogh Márton.

– A pazarlásra, a maradékok csökkentésére az volt a javaslatunk, hogy a gyerekek előzetesen választhassanak, előrendelhessenek menüt különböző adagokban, ezzel elérjük, hogy azt kapják, amit meg is esznek – folytatta Dorina. – A maradékot vihessék haza azok, akiknek erre szükségük van, így a társadalmi szerepvállalás is megvalósul. Az egészségesebb táplálékokat fokozatosan kell bevezetni, hogy a gyerekek megszokják, megszeressék, ne hagyják ott, ne dobják ki.



A verseny témaköre mindhármójukat régóta érdekli, igyekeznek környezettudatosan élni mindennapjaikat.

A harmadéves fiatalok részt vesznek a duális képzésben, sőt máris dolgoznak. A boncodföldei Márton pénzügyi tanácsadással is foglalkozik, de a járműipari tesztpálya, azaz a ZalaZone Ipari Parkban is szerez tapasztalatot. A zalaegerszegi Dorina készül a mesterképzésre, közben dolgozik egy sportklub sales csoportjában, ősztől már bűvülnek a feladatai. A Lentiből érkezett Klaudia szintén duális hallgató a ZalaZone-nál.