A Mutsch Ungarn Reisen idei első járatát ünnepélyes keretek között, vízsugárral fogadták. A Glücksburg, vagyis Szerencsevár névre keresztelt CRJ- 900-as típusú Lufthansa repülőgéppel most 68 utas érkezett Németországból. A légitársaság 2002 áprilisa óta indítja a zalai repülőtérre charterjáratait, amelyekkel elsősorban német ajkú kúravendégek érkeznek a térségbe, akik kéthetes pihenésüket töltik általában Hévízen, Zalakaroson vagy Kehidakustányban. Két éve még több mint kilencezer utasa volt a nyugat- balatoni repülőtérnek, ám a világjárvány igencsak visszavetette a forgalmat. – Nagyon vártuk már ezt a napot, hiszen két év óta nem jártak nálunk a Lufthansa charterjáratai, mint ahogyan a Mutsch Ungarn Reisen sem hozhatott repülős vendégeket – fogalmazott Benkő Attila, a HBA ügyvezető igazgatója.

– Nagyon reméljük, ez egy jövőbe mutató járat lesz, és mostantól egyre több utast fogadhatunk. A szakember hozzátette: változott a forgalom összetétele, hiszen az elmúlt években, a pandémia idején egyre többször jelentek meg magángépek a reptéren – az egész picitől a nagyobb méretű, üzleti Jetekig, s úgy tűnik, ezeknek a forgalma a jövőben sem esik vissza. – Az pedig külön öröm, hogy visszatér a menetrend szerinti forgalom a repülőtérre – szögezte le Benkő Attila –, hiszen június közepétől ismét jönnek a térségbe a Wizz Air járatai is, amelyek heti rendszerességgel közlekednek majd Dortmund és a Hévíz- Balaton Airport között. A repülőtéren mindezek fényében jelentősen megnövekvő járatforgalomra, s így több utasra készülnek az idén. Most a vendégek mellett Alexander Pop, a repülőgép másodpilótája is nagy örömmel érkezett, hisz’ két éve, az eleddig utolsó charterrel is ő repült ide. – Szerencsés vagyok, hogy én kaptam két év után az idei első repülést ide, jó érzés az utolsónak és az elsőnek is lenni – tette hozzá. – Bízunk benne, hogy hamarosan ismét hetente jöhetünk.