Mint közölte, Pacsán 2017 óta nem történt honosítási eskütétel, olyan eljárásra pedig, amely egyben névmódosítást is jelent, még egyszer sem volt példa. Serbán Natália és két gyermeke, Serbán Borostyán és Serbán Tibor két éve, 2019-ben a kárpátaljai Eszeny településen adta be kérelmét Magyarország köztársasági elnökének, aki honosította őket és erről okiratot adott ki. Serbánék egyben kérték nevük ukránról magyarra történő megváltoztatását, így erre is sor került. A magyar jogszabályok értelmében a honosított személy a polgármester előtt tesz esküt, a magyar állampolgárságot az eskütétel napján szerzi meg, ekkor lép hatályba a névmódosítás is. Az eskütételt követően teljes jogú magyar állampolgárokként már személyi igazolványt is tudnak igényelni, amira helyben, a pacsai okmányirodában is lehetőségük van, szólt a magyarázat. A honosítottak már hetek óta Pacsán élnek, a háború elől menekültek, lakcímkártyájukban még külföldi cím szerepel. Az eskütétel és a névmódosítás május 10-én történt meg, e naptól már pacsai lakcímet is létesíthetnek. Jelenleg még befogadó rokonaiknál élnek, de szeretnének végleg itt letelepedni, közölte dr. Benedek Karolina.