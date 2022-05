Az ingyenes program a változékony időjárás miatt a művelődési házban indult az Eraklin Táncklub Egyesület előadásával, ezután különféle koncerteket látogathatott a közönség. A gyerekek körében nagy népszerűségnek örvendtek az intézmény előtt parkoló járművek is.

A Netta-Pannonia Kft. takarítógépei mellett a közterület-felügyelők autójába, a rendőrautóba, a tűzoltóautóba és egy sárga autóbuszba is beülhettek fiatalok.

A nagykanizsai Dancs Balázs három fiával, Kristóffal, Ádámmal és Bálinttal érkezett. A fiúknak a busz tetszett a legjobban, főleg, hogy a sofőr engedélyével a hatalmas kormánykereket is meg lehetett fogni, sőt az ajtók nyitására szolgáló gombokat is kezelhették. A kanizsai tűzoltók Mercedes szerkocsija is nagyon népszerű volt, szinte egymást váltották a gyerekek a pilótafülkében, ahol a kék lámpákat, s azok hangját is lehetett tesztelni.