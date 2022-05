Polgár J. Péter docens a sárgulási ünnepségen arról beszélt: ez a „könnyes visszavárlak-búcsú” napja, hiszen mindig szívesen fogadják hallgatóikat.

– Jöhetnek kérdéseikkel, további képzésekre, s hozhatják majd gyermekeiket is hozzánk – fogalmazott. – A georgikoni közösség, amely most elbocsátja, vissza is várja őket. A búcsúzás nem arról szól, hogy mindent meg kell szakítani, sőt: ez egy olyan alkalom, ami rávilágít a további lehetőségekre.

A fiatalokat Tóth Zoltán egyetemi docens búcsúztatta szombaton. Azt mondta, sokakban talán csak most tudatosul, hogy a diákévek lassan véget érnek, s az államvizsga után nemcsak az iskolától, tanáraiktól, hanem egymástól is búcsút kell venniük.

Fotó: Péter B. Árpád

– Talán ez teszi igazán nehézzé ezeket a pillanatokat – szögezte le –, hiszen a Keszthelyen eltöltött évek alatt életre szóló barátságok, szerelmek szövődtek, ezért is fogtok visszaemlékezni diákéveitekre úgy, mint életetek legszebb időszakára.

Kiemelte: a hallgatók küzdelme elérte célját, hisz’ most már jobban bízhatnak magukban, megőrizve szüleik beléjük vetett hitét s meghálálva azokat az áldozatokat, amelyeket diákéveik alatt a boldogulásuk érdekében vállaltak. Ám ez kötelezettséggel is jár. Ilyen például, „hogy munkátokat igényes hozzáállással, szakmai elkötelezettséggel, precízen, jó kollektív szellemben végezzétek, példát mutatva”. Tóth Zoltán a 225 éves jelmondattal búcsúzott a hallgatóktól: „Úgy élj és emlékezz, hogy a mi becsületünk őrzője vagy!”