A kevesebb szolgálati óra (2019-ben: 4092, 2020-ban: 2810, 2021-ben: 3029) egyébként nem jelenti azt, hogy a falu, a benne élők és az értékeik kevésbé lettek volna biztonságban. A fogyás abból adódik, hogy a fertőzésveszély miatt zömében egyéni szolgálatokat szerveztek (ugyanezért csökkent a rendőrökkel közös megmozdulások száma), de attól még az év napjainak jelentős részén „terepen voltak” az egyesület erői.

– A múlt évet 43 taggal kezdtük, majd hatan csatlakoztak hozzánk – mondta Török Iván elnök a szombati összejövetelen. Megemlékezett három elhunyt tagtársukról, majd kiemelte: a járványnak tudható be talán az is, hogy a faluban a korábbi 25-30 helyett 42 temetést tartottak egy év alatt. A szertartások idején a söjtöri polgárőrök hagyományosan szolgálatba lépnek.

Az elnök méltatta a kapcsolataikat az önkormányzattal, a rendőrséggel és a megyei polgárőr szövetséggel is. Könyves Gábor polgármester az egyik legaktívabb helyi civil szervezetként beszélt az egyesületről. Luczi Jenő törzszászlós, a gellénházi rendőrőrs parancsnoka példamutatónak nevezte a söjtöriek tevékenységét, illetve el is köszönt az egybegyűltektől, lévén nyugdíjba vonul. A faluban is dolgozó körzeti megbízott, Szekeres Zoltán törzsőrmester pedig köszönte a rengeteg információt, amivel a polgárőrök segítik a munkáját. Kiemelte: korábban hegyi betöréssorozat, idős ember sérelmére elkövetett rablás is történt a faluban, és az egyesületnek is köszönhető, hogy hasonló bűncselekményre sok éve nem volt példa. Tavaly tíz alatt maradt helyben a törvényszegések száma, s ezek jelentős része is ittas és/vagy engedély nélküli járművezetés volt, melyek ellen ugyancsak együtt küzdenek.

A közgyűlés újabb négy évre bizalmat szavazott az elnökhelyettes Nagy Jánosnak, majd közös vacsora következett. A programon vendégek voltak a szomszédos Bak, valamint a Somogy megyei Iharosberény polgárőrei is.