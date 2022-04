Mindez Zalára is rányomja bélyegét, a tavaszi időszakban viszonylag kevesebb koncertet rendeznek megyénkben. A legjelentősebb zalai program a Zalaegerszegi Gasztrokulturális Egyesület által szervezett Pálinka és Mangalica Majális lesz, amit hagyományosan április legvégén tartanak a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok melletti területen. A három napos program fellépői közt lesz az ötven éves jubileumára készülő Lord, a közelmúltban életrajzi kötettel és új nagylemezzel egyaránt jelentkezett Rudán Joe, a Delta bulizenekar, a Groovehouse együttes, valamint a mulatós vonalat képviselő Matyi és a Hegedűs.



Április 12-13-án a Zalaegerszegi Egyetemi Napok programja keretében az Angels Club kínál kikapcsolódási lehetőséget, itt Curtis és Pixa a két húzónév, de az elektronikus tánczenei színtér olyan ismert nevei is lemezjátszók mögé állnak, mint a Katapult DJ csapat vagy Bruno és Spacc.

A zalaegerszegi klubkoncertek sorát április 9-én két helyi zenekar, a Zaklatás és a Körzeti Stúdió nyitja, mindkét csapat új nagylemezét mutatja be az Apáczai Művelődési Központban. Április 22-én Charlie és zenekara lép fel a zsinagógában, másnap a Lead Zeppelin zenél a Keresztury VMK-ban, míg 28-án ugyanott a Chain Bridge Pop, a Heatlie és a Romániából érkező Teddy Queen ad koncertet. A májusi klubestek sora 7-én indul, a VMK Cafféban hazánk legismertebb rockabilly zenekara, a Mystery Gang pótolja az év elején elmaradt fellépését, a PopUp Undergroundban pedig Juhász Marci és Böröcz Roli zenél.

Május 14-én az extrém metal híveit várják a Keresztury VMK-ba, ahol a hazai thrash-legenda Moby Dick mellett két szintén zalai zenekar, az újra aktív Monastery és a szintén feltámadt Exkavátor játszik még. A Monastery Nagykanizsára is várja rajongóit, április 30-án a Medgyaszay Házban mutatják be dalaikat. Ezen a koncerten a megye első számú black metal formációja, a Feretrum, illetve a Csonk és a Worm lesz a vendég. Zalalövőn is kínál zenés programot a tavaszra, május elsején, a hagyományos majális részeként Balázs Fecó emlékkoncertet tartanak a Borostyán-tónál.



A nyári időszak egyik legjobb programhelyszínének ezúttal is a keszthelyi Viviera Beach ígérkezik, ahol számos elektronikus zenei rendezvény mellett nagykoncertek is várják a rajongókat. Július 2-án Rúzsa Magdit köszönthetjük itt, az énekesnőnek ez lesz az első vidéki koncertje gyermekei születése után. Július 9-én a Tankcsapda, 22-én Ákos, 23-án a Kowalsky meg a Vega, 30-án pedig a Bagossy Brothers Company veszi ugyanitt birtokába a színpadot.

A Kowalsky meg a Vega egy másik helyszínen is látható lesz a nyár folyamán Zalában, a két napos Kantin fesztivál egyik főzenekara lesz a népszerű csapat. Lovásziba június 24-25-én rajtuk kívül az EDDA, a KISS Forever Band, a Tales Of Evening és az AB/CD érkezik még.