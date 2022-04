Néhány éve – a pandémia időszakában tapasztalható tömeges elbocsátásokat vagy egyes gazdasági ágazatokat érintő negatívumot leszámítva – hasonló munkaerőpiaci folyamatokat láthatunk Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint míg az Észak-Alföldön 7,4 százalékos a munkanélküliség, addig Zalában nem éri el a 3 százalékot. Régebben a munkanélküliség jelentette a kihívást a társadalom részére, manapság inkább a jó munkaerő megtalálása okoz gondot a cégek számára. A toborzásban, kiválasztásban, a megfelelő munkaerő megtalálásában segíthetnek a munkaerő-kölcsönző cégek, melyek a kor kihívásainak és a jogszabályi hátterek változásainak eleget téve naprakész információkkal szolgálnak ügyfeleik és a munkakeresők számára.

A megfelelő munkaerő megtalálása önálló szakmává vált

Forrás: Shutterstock

– Több mint harmincéves tapasztalattal is a hátunk mögött elmondható, hogy az állandó környezeti és jogszabályi változások miatt az egyes ágazataink területén mindig nyitott szemmel kell járnunk, és folyamatosan, naprakészen követnünk kell a változásokat – tájékoztat Horváth Zsolt, a Pannon-Work Zala megyei irodáinak kirendeltségvezetője. – A személyzetszolgáltató cégek már nemcsak az általános, a megszokott szellemi és fizikai munkákat kínálják, a diákok vagy a pályakezdők az ő segítségükkel is elkezdhetik karrierjüket építeni, de a kismamáknak és a nyugdíjasoknak ugyancsak találnak munkát. Zala megyében a Pannon-Work cégcsoport számos ágazatban jelen van, mindenki megtalálhatja a számára leginkább testhezálló munkakört, illetve munkarendet. Horváth Zsolt kifejti, a munkaerő-kölcsönzés területén is folyamatos változások tapasztalhatók, így a munkaerő-kölcsönző cégek is igyekeznek megfelelni a kor kihívásainak.

– Míg a korábbi időszakban magasabb volt a munkanélküliségi ráta, ezáltal nagyobb merítési lehetőségeink voltak a belföldi toborzásokat illetően Zalában, ez az állapot évről évre egyre nehezebbé vált, az elmúlt időszakban a megyében megvalósult beruházások és a munkaerő-kiáramlás egyre szűkítette a versenyképes és szabad munkaerő piacát. – A jövőben várható és induló Zala megyei beruházások is ezt prognosztizálják, a közép- és nagyvállalatok munkaerő-keresletét nem lehet csupán magyar munkavállalókkal kielégíteni. Természetesen elsősorban célunk a magyar munkavállalók foglalkoztatása, de ahol ez nem biztosított, ott segítség lehet harmadik országbeli állampolgárok alkalmazása. Zala megyei működési területünkön is egyre több partnerünk nyitott erre.

A jelenlegi munkaerőpiaci helyzet miatt elmondható, egy-egy nagyobb volumenű kapacitásnövelés érdekében a vállalatoknak mindenképp mérlegelniük kell ennek a lehetőségét. Horváth Zsolt végül kitért arra, hogy a meglévő szolgáltatásaik mellett egyre több cég keresi meg őket azzal, hogy kiszervezzék bérszámfejtési tevékenységüket. A kirendeltségvezető hozzátette: hálózatuk – csakúgy, mint a többi hasonló cég – nagyon gyorsan reagál a jogszabályi és társadalmi-gazdasági változásokra egyaránt, ami szerinte elengedhetetlen ahhoz, hogy naprakész és pontos információkkal lássák el ügyfeleiket és munkavállalóikat.