A természet ajándékot adott Zalakarosnak páratlan gyógyvíz formájában, a város pedig 1965 óta adja tovább ezt a csodát mindenkinek, aki gyógyulásra, pihenésre, kikapcsolódásra vágyik. A különleges víz több ezer méter mélyről tör fel, telis-tele ásványi anyagokkal és életerővel, ami feltölt, pihentet és egyben elvarázsol.

– A Zalakarosi Fürdőbe az év bármely szakában érdemes ellátogatni, így tavasszal is, hiszen folytatódnak a vizes programok – bocsátotta előre Podlovics Péter vezérigazgató. – A Zalakarosi Fürdő a Balaton régió legnagyobb és legtöbb attrakcióját felsorakoztató gyermekbarát komplexuma, ahol az egész család jól érezheti magát.



És valóban. A fürdő fedett élménymedencéi, a sodrófolyosó, a különböző hát- és nyakzuhanyok mind-mind a kikapcsolódást szolgálják, míg a beltéri gyermekvilág a legkisebbeket közel ezer négyzetméteren, több mint száz élményelemmel várja. A fürdő ikonikus 2000 méter mélyről feltörő gyógyító vizében pedig mindezek után szinte kötelező megmártózni.

– A fürdőzés mellett természetesen a szaunavilág is várja a vendégeket, a húsvéti időszakban számos aromaterápiás, vitaminos szeánsszal készülünk – folytatta a vezérigazgató, aki hozzátette: az élményfürdőt és a beltéri gyermekvilágot összekötő területen található az országban egyedülálló, kicsik számára is bátran használható gyermekszauna, ami 40-45 Celsius hőmérsékleten működik, így a család együtt élvezheti a szaunázás élményét. – A gyerekeknek természetesen egyéb kikapcsolódási lehetőségekről is gondoskodunk rajzverseny, tojásfestés, vízi tánc és még tucatnyi mókás program közül válogathatnak a legkisebbek.



A húsvéti időszakban természetesen egyéb kikapcsolódási lehetőségek közül is válogathatnak a vendégek, akit kellőképpen kiszívott a víz, az egy kellemes túra keretében fedezheti fel a zalai fürdővárost.

Túraútvonalak sokasága csalogat akár kétkeréken, akár gyalog vágunk neki felfedezni a természet csodáit a környéken. Ideális kirándulóhely a Termáltó és Ökopart környéke, az Éger Tanösvény, a hangok pavilonja, a fények meditációs tere, de a hosszabb túrát kedvelők megmászhatják a környező szőlőhegyeket is, hogy aztán a kilátónál a csodálatos panorámában is gyönyörködhessenek.



A húsvéti időszakban magát a várost is érdemes felfedezni, a Karos Korzón a helyi borházak kínálatából lehet kóstolni, s a kézművesek és őstermelők portékáit is érdemes szemügyre venni, egy-egy kis ajándéktárgy sokáig megőrizheti a karosi pihenés emlékeit.