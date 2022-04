A jelzőrendszert a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság működteti, a jelzés kiadásáért pedig az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) Siófoki Viharjelző Obszervatóriuma felel, közölte a katasztrófavédelem. A viharjelzés nagyobb tavainkon, így a Balatonon, a Velencei-, a Tisza- és a Fertő tavon működik. A Balatonon az elmúlt évek fejlesztései nyomán megvalósult tóközepi jelzők az idei évtől még hatékonyabban és üzembiztosabban működhetnek, hiszen most már speciális stégek, úgynevezett platformok biztosítják ezek elhelyezését, közölték. A lakosság nemcsak a tóparton, hanem elektronikus módon is tájékozódhat a viharjelzés aktuális állapotáról. Mind a négy vízterület esetében figyelemmel kísérhető a BM OKF (www.katasztrofavedelem. hu), az OMSZ (www.met.hu), valamint az RSOE (www.rsoe.hu) honlapján. Ezeken kívül érdemes használni az iOS és az Android platformra is letölthető ingyenes „Tavihar” alkalmazást is, írták.