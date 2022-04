– Milyen jól jött volna a csapadék márciusban szegény varangyoknak, akik a szokásos időben a nagy szárazság miatt képtelenek voltak eljutni az Alsóerdő avarjából az aranyoslapi forrás tavához ívni. Közülük sok valószínűleg el sem indult, így az idén nem szaporodik. Egy-egy nőstény egy alkalommal több ezer petét is lerakhat, rejtély, mi történik velük, ha nem jutnak el az ívóhelyhez. A szárazság az oka, hogy a szokásosnál egy hónappal később kezdődött a békavándorlás, igaz akkor belehúztak, volt nap, amikor ezret is átvittünk a vízhez. Önkénteseinkkel, köztük a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Nyugat-Zala Tájegység munkatársaival három hét alatt összesen 4811 békát szedtünk össze a fóliakerítések mentén és vittünk át a forgalmas közúton a tóhoz – így is négy százalék kikerülte az akadályt és az autók kereke alatt végezte.

Kétezer kétéltűt dolguk végeztével vissza is vittünk az erdőbe, a többi a saját lábán indult a szélrózsa minden irányába világot látni és majd ősszel vonul téli fedezékbe – tájékoztatta lapunkat dr. Illyés Zoltán biológus, környezetvédelmi szakértő, a békamentő akció főszervezője. Hozzátette: adataik valószínűleg nem pontosak, mert a fenti időszakban a népszerű kirándulóhelyen tartózkodók közül többen beálltak önkéntes békafuvarozónak, csak sajnos az átvitt állatok számát nem közölték a környezetvédőkkel.



Ívni készülő Bufo bufo pár – a hím a nősténnyel cipelteti magát, hogy le ne maradjon az eseményről.

Forrás: Fincza Zsuzsa

A statisztika szerint a békák többsége ezúttal is barna varangy (Bufo bufo) volt, amely képes kilométereket gyalogolni a tóhoz, melyben maga is felcseperedett – a szakemberek körében sem pontosan ismert, mi vezérli őket vissza a szülőtavukhoz. A varangyot egyébként ritkán látjuk, ugyanis éjjel aktív faj, nappal hűvös, nedves rejtekhelyen húzza meg magát, hogy a bőre ki ne száradjon, ez a rejtőzködés védi meg veszélyes ellenségétől, egy döglégyfajtától, amely a béka bőrére petézik, s a nyű bejutva az állatba, a vesztét okozza.

Az idei békaszezon végére ezúttal is a polgárőrök tettek pontot, a zuhogó esőben bontották le a fóliakerítéseket, elvégre a járőrszolgálatok során sem fedél alatt várják ki a záporok végét. Míg az építéshez egy egész csapat munkájára szükség volt, a bontással öten: Dancs István, Kámán Krisztián a Besenyő öreghegyiektől, Gyenge József és Marafai János a gálafejiektől és Becs István a Rendérttől egy óra alatt végzett.