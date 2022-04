Megvenni a tartós élelmiszert rohanás nélkül, családias környezetben, kedvesen beszélgetve az üzlettulajdonossal, az eladóval, miközben a kirakat előtti bárszéken finom kávét, teát szürcsölünk? Bármennyire furcsa, még ez is beleillik a zero waste fogalmába, ugyanis egyre többen gondolkodnak felelősségteljesen a környezetvédelemről, amelybe bizony a csomagolásmentesség ugyanúgy beletartozik. Nem utolsósorban a lelkünket is jobban simogatja, amikor nem a multiknál állunk sorba a pittyegő pénztárgép előtt. Amikor otthon kinyitjuk a hűtőt, elkészítjük az ebédet, majd mosogatás után levisszük a jó esetben különválogatott szemetet, bizony sokszor elszörnyülködünk annak a szemétmennyiségnek a láttán, amelyet egy nap alatt egy család termel. Jó esetben a gyártókat hibáztatjuk, akik minden apró terméket külön műanyag zacskóba raknak, vagy éppen duplán csomagolnak.

A töméntelen felesleges, gyermekeknek szánt műanyag reklámfigurákról nem is beszélve. Gyakorló édesanyaként tudom, hogy két nap után a szemetesben landol a bevásárlóközpontban kapott apró figura. Nágliné Magyar Beáta és férje, Nágli Barnabás tizenegy éve alkot egy párt, s már régóta szerettek volna önálló vállalkozást, amely a környezettudatosságot hirdeti. Egy hosszú betegséget követően Beáta többször találkozott a zero waste fogalmával és azzal az életmóddal, amellyel legkevésbé terheljük környezetünket és a földet. Az egerszegi fiatalok egy országos hulladékmentes bolthálózathoz csatlakoztak. Tőlük kérdeztük, miért fontos bevásárlásaink során a csomagolásmentesség. – Emlékszem, amikor kiskoromban nagyszüleim elküldtek a falusi boltba, és vittük a nagymama által elrakott tejeszacskókat, papírokat,mert a jó öreg falusi szatócsboltból így tudtuk hazavinni a heti élelmiszert. Semmit sem dobtak ki, inkább újra felhasználták.

Nosztalgiával gondolunk arra is, amikor a tejért üveggel vagy éppen alumíniumbödönnel mentünk – meséli Beáta, a Tebe hulladékmentes bolt tulajdonosa. – Szeretnénk, ha minél többen látnák a példát, amit a hálózat hirdet: aki csak tud, vegyen részt a hulladékcsökkentésben, vásároljunk felesleges csomagolóanyagok nélkül. Amellett, hogy védjük földünket, minőségi alapanyagot és minőségi kézműves termékeket találnak a vásárlók ezekben a boltokban. Sőt, mondhatjuk úgy is, hogy a közös gondolkodásnak és tenni akarásnak köszönhetően szinte közösséggé formálódunk, mivel együtt teszünk a föld jövőjéért. Egyre több vásárló felkészült már, és hozza magával a dobozt, az üveget, a tárolóedényt, amelybe kimérik neki a magokat, tésztát, teát, a nem hűtött, tartós élelmiszert vagy éppen a mosó-, mosogatószert.

Ezekben az üzletekben az illatszerek, vegyi áruk is környezetbarát csomagolásban (jórészt papírban) vagy éppen újrahasznosítható tégelyekben állnak a polcokon. S csakugyan, mint nagyszüleink idejében, a gyártók manapság újra tudják csomagolásra használni a hozzájuk visszajuttatott dobozokat, tégelyeket. Ez a fajta újrahasznosítás is nagyban befolyásolja az ökolábnyomunkat. Beátától megtudjuk azt is, hogy a zero waste egy olyan etikusságra, gazdaságosságra és hatékonyságra törekvő mozgalom, amely apránként változtatja meg életmódunkat, a környezethez való hozzáállásunkat. Nem utolsósorban azt a gondolatot, mely szerint már életünkben óvjuk a földet, hogy unokáink minél többet láthassanak belőle.

A fenntarthatóság tehát csupán némi tudatosságot kíván tőlünk és azt, hogy jobban gondoljuk meg például a bevásárlásainkat, s legközelebb már saját dobozainkkal, üvegeinkkel érkezzünk, nem mellesleg kiváló minőségű, kézművestermékeket, élelmiszereket kapunk ezért a figyelmességért cserébe.