Ukido családi hétvége óvodás korú gyermekeknek és szüleinek

Szombaton 9.30-tól Ukido családi hétvégére várja az óvodáskorú gyermekeket és szüleiket a Zalaegerszegi Judo Sportegyesület. ( Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.) A rendezvényen sportjátékok, sportági bemutató és mozgásfejlesztés is lesz.

Szent György napi forgatag a zalaegerszegi az Apáczai Művelődési Központban

Szombaton 14 órától várják az érdeklődőket az Apáczai Művelődési Központban, ahol a színpadi produkció mellett kézműves vásár, játszóház, arcfestés és lufi hajtogatás, valamint vásári forgatag is várja az érdeklődőket. A színpadon pedig az Albatrosz Tánc Sport Egyesületet, Borka bohócot, gyermek moderntánc bemutatót, a Zalai Táncegyüttes utánpótlás csoportját, a Kalimpa Színházat és a Manic Monday Band-et láthatja a közönség.

Fuss, biciklizz Boncodföldére kékben

Az Autizmus Világnap alkalmából szervez közös futást az Autista Sérültekért Zalában Alapítvány. Futni, biciklizni, sőt, rollerezni is lehet: a lényeg, hogy húzzon kék pólót és tartson a közösséggel. 13.30-kor lehet nevezni a helyszínen, ahol kék póló vásárlására is lesz lehetőség. A rajt 14 órakor indul a zalaegerszegi baromfifeldolgozó parkolójából, a cél pedig Boncodfölde, ahol a faluházban kézműves foglalkozás és játszóház, interaktív kutyás foglalkozás, ládavasút és jótékonysági főzőverseny is várja az érdeklődőket. Bővebb információ ITT olvasható.

Több színpadi produkció is lesz a hétvégén.

Forrás: pixabay

Szent György napi turisztikai vásár és Táncfesztivál Lentiben

A Városi Művelődési Központban 9.30-tól várják a látogatókat. A vásári programon turisztikai szolgáltatók, magyar és horvát kézművesek, valamint helyi termelők is részt vesznek. A Táncfesztiválra hip-hop, színpadi showtánc, versenytánc, open és művészeti látványtánc is szórakoztatja a közönséget, melyre táncosok a Dunántúl több településéről is érkeznek. Az eseményről bővebben ITT írtunk.

Honvéd – és lovasbemutató is vár szombaton Gyenesdiáson

Tavaszköszöntő családi rendezvényen is részt vehetünk a Balatonnál. Április 23-án 10.30 órától a III. Szegedi Honvédzászlóalj, valamint a Gyenesdiási Huszárbandérium vidám felvonulása lesz a településen, amit a Boombatucada zenekar kísér. (Útvonal: Diási strand – Madách u. – Csokonai u. – Lőtéri u. – Nagymező) 12.30-tól pedig Huszár és 1848-as honvéd – és lovasbemutatót láthatunk, 14.30 órától pedig Föld Napi programok lesznek felnőtteknek.



Vasárnap is színes programokat kínál Gyenesdiás

Április 24-én is sok színes programmal készülnek a településen. Többek között népi étkek készítése, Föld Napi természetvédelmi vetélkedő gyerekeknek és felnőtteknek, „Nagymező bajnoka” kődobó- és „Nagymező bajnoknője” sodrófahajító versenyek, színpadi produkciók, táncház és tábortűz is lesz a nap folyamán. A szervezők szeretettel várják az érdeklődőket. A rendezvény részleteiről ITT talál bővebb információt.

KATTanj rá Zalaegerszegre!

Egy igazán különleges fotótúra várja a fotózás szerelmeseit vasárnap 10.30 –tól Pezzetta Umberto fotóriporterrel. A rendhagyó séta során a város történetén kívül azt is megtudhatják az érdeklődők, hogy melyik épületet, szobrot, utcaképet mikor, honnan, és melyik szögből lehet a legjobban lencsevégre kapni. A túra során Pezzetta Umberto hasznos tanácsokkal látja el az csoportot a fotózással kapcsolatban, Zalaegerszeg titkait pedig Tódor Tamás idegenvezető fedi fel a résztvevők előtt. A túra április 24-én, 10.30 órakor indul a zalaegerszegi Deák térről. Az eseményen bárki részt vehet, regisztráció nem szükséges - tájékoztat a zalaegerszegturizmus.hu