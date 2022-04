Március elején nyílt meg a helyi vallási életet bemutató kiállítás Lentiszombathelyen, ezt követte a mostani előadás. Melynek keretében a plébános vallástörténeti áttekintést is adott: kezdve az őskor emberének természeti jelenségekbe vetett hitétől, majd az ókori sokistenhiten, a korai kereszténységen és a vallás terjedésén át eljutva napjainkig. De szólt arról is, hogy a keresztény vallásgyakorlás terén honnan indultunk, és hová jutottunk az évszázadok alatt.

Elhangzott: a keresztényeket jó ideig üldözték, a vértanúk vére a keresztények magvetése. Az üldöztetések megerősödést hoztak, még ha voltak is, akik elfordultak a hittől. A Közel-Keleten ma is üldözik Jézus követőit, és van, ahol százezrével kell elhagyniuk azt a bölcsőt, ahol az elmúlt 2000 évben otthon érezték magukat. Akik viszont ott maradnak, és fontos számukra a vasárnapi szentmise, reggelente úgy mennek el a templomba, hogy akár támadás is érheti őket, de így is gyakorolják a hitüket.

Déri Péter kiemelte: az elmúlt, járvánnyal terhelt két év az egyházi közösségekre is hatással volt. Hiába voltak nyitva a templomok, sokan nem voltak elég bátrak bemenni, és vannak, akik egészségük érdekében még ma is inkább távol maradnak a templomi közösségtől. Hozzátette: elemzők csak 5–10 év múlva várták a templomjáró emberek számának olyan arányú csökkenését, mint amilyet a koronavírus okozott. De a plébános reméli: a járvány lecsengésével a közösségek megerősödnek.