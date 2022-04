A madárinfluenza-járvány miatt, amely novemberben jelent meg az állományban, 394 madarat kellett elaltatni. Egyedül Totó, a bütykös hattyú menekült meg: az volt a szerencséje, hogy – mint oly sokszor korábban – otthon, Rigó Gáboréknál volt ez időben.

– A december nagyon nehéz volt, és sokáig úgy tűnt, meg sem nyitjuk újra a Madárparkot, de a statisztika azt mutatta: ez nagy veszteség lenne a kastély számára és nekünk is, hiszen rengetegen szerették és látogatták szelíd, kedves állatainkat – mondta a tenyésztő.

A karantént december 31-én oldották fel, de Rigó Gábor már azt megelőzően madárvásárlásba kezdett, a jövevényeknek saját otthonában biztosítva helyet. Az év eleje pedig az újrakezdésről szólt: rendbe tették a parkot, még a talajt is felrotálták, s végül 53 faj 180 egyede költözött be a keszthelyi parkba, pedig a tervek „csupán” 30 fajról és 80 madárról szóltak – (újra)indulásképpen.

Németországból, Hollandiából és Magyarországról is érkeztek állatok, volt olyan tenyésztő, aki a tragédia hírére ingyen, ajándékba adott néhány madarat Rigó Gábornak. Köztük volt a fővárosi állatkert és a Balaton másik oldalán lévő kereki kisállatpark, valamint több magánszemély is.

Az új állomány egy része már kézből eszik, s a szezon közepére a madarak többsége így tesz majd, árulta el a szakember.

A parkba most – mások mellett – mandarin, karolin, szemüveges, hegyi s vörös vállú récék érkeztek, mellettük fekete hattyúk, új-zélandi ásóludak, koronás daruk, pávák, fácánok népesítik be a sokak által kedvelt területet.

Újdonságként a tó fölé, több mint öt méteres magasságban védőháló került, megakadályozva a fertőzést hordozó madarak érkezését.

– Világ életemben, immár 24-25 éve szabadtartásban tartottam a madaraimat – árulta el Rigó Gábor –, s bár hallottam-láttam a híreket egy-egy fertőzés miatt madarak kényszerű leöléséről, de nem gondoltam volna, hogy ez nálunk is előfordulhat, hiszen a belvárosban vagyunk, a kastély kertjében. Annak ellenére is ebben a hitben éltem, hogy tömegesen jöttek hozzánk a vadkacsák, volt olyan reggel, hogy 100-150 emelkedett fel a tóról, már ott tartottunk, hogy szinte ők is a kezünkből ettek. Ám megtörtént a baj, ezért fedtük le hálóval az ezer négyzetméteres nagy távunkat, és azóta nem tudott bejönni egyetlen vadkacsa, vadgalamb, dolmányos varjú sem. A háló a frissen kikelt kis récéket is megvédi a varjaktól, így most már emiatt sem kell aggódnunk.