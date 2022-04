Kivételesen jó egészségnek örvend az eredetileg keszthelyi származású, 86 éves Bazsó László, akit labdarúgó pályafutása Nagykanizsára vezette, azóta is itt él.



- Gimnazista koromban, az 1950-es években figyeltek fel arra, hogy milyen ügyesen mozgok a kapuban – mesélte. – Nem sokkal később a Zala megyei bajnokságban szereplő felnőtt csapatban találtam magam, alig értem fel a kapufát, de megfeleltem. Olyan jó fizikumú játékosok alkották az együttest, akik most nagyon jó NB I-es focisták lennének. A nagykanizsai Bányásznak már akkor jó híre volt: 1957. június 8-án az NB II-es csapathoz igazoltam, itt indult a pályafutásom. Kiváló körülményeket biztosított a klub, a Gépgyárban dolgoztam, mint autó villanyszerelő. Büszkeséggel tölt el, hogy olyan kitűnő focistákkal játszhattam együtt, mint Kisgál István, Kerkai István, vagy éppen Lervencz József. Akkoriban más volt a futball, de a hozzáállás is, aki akkor rúgta a bőrt megbecsülték, megadtak neki mindent.



Bazsó László elmondta: hálóőrként nyújtott teljesítményéért később a közönség kedvence lett. A legkedvesebb élményeként arra tekint vissza, amikor 1971-ben a Bányász a magyar öregfiúk válogatottjával játszott 10 ezer ember előtt. Amikor ennyi torokból egyszerre zúgott, a „Hajrá Kanizsa”, az felemelő érzéssel töltötte el gárdát. A több, mint ötven évvel ezelőtti meccsen olyan játékosokkal néztek farkasszemet, mint Czibor, Bozsik, Buzánszky, Gellér, vagy épp Grosics. Visszavonulása után a kapuban Vlaszák Géza váltotta.



Bazsó László a stafétát Benedek Józsefnek, a Ziccer Női Labdarúgó Egyesület elnökének adta át.