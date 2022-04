Az ok sajnos prózai, baleset- és ezáltal életveszélyessé vált, mert belül teljesen elkorhadt. Laikus szemmel nem volt felfedezhető, hogy végóráit élte a 24 méter magasra is felnyúló és 25 méter átmérőjű, 550 négyzetméteres lombkoronájával pompás árnyékot adó tölgy. Az oldalát megütögetve azonban a legtöbb helyen már kongó hang érkezett, mint amikor üres hordót kopogtatunk.



– A törzs oldalán megjelent taplógombák jelezték a bajt _ árulta el az Alpingreen Kft. ügyvezetője, Tóth-Tanner Balázs, aki két munkatársával látott hozzá a fa kivágásához. Ez azt jelentette, hogy kötéltechnikát alkalmazva felülről lefelé haladtak és apránként távolították el az ágakat, fokozottan figyelve a fa tömegegyensúlyára, mert a törzs már annyira meggyengült, hogy félő volt, nagyobb erő hatására kidől. Ez pedig bekövetkezhetett volna akár viharos időben is. Szerencsére a meglehetősen zárt, széltől némileg védett környezet eddig megóvta ettől a fát, no meg a közelében lévőket.



Mementóként a törzs egy részét meghagyják, és a gyerekeknek alakítanak ki benne egy fedett kuckót, említette meg Tóth-Tanner Balázs.



A történethez tartozik, hogy az Alpingreen szakemberei korábban az önkormányzat felkérésre fordultak meg az óvoda udvarán, hogy az ott álló, oszlopos tulipánfa (Liriodendron tulipifera) ápoló metszését végrehajtsák, mert a falu szeretne vele nevezni az Év fája versenyben.



– Eltávolítottuk a száraz ágakat, 15 százalékos metszést hajtottunk végre, aztán akusztikus tomográffal, 3D Fakopp készülékkel a műszeres vizsgálat következett, ami nagyon jó állapotot mutatott, semmiféle korhadást, elváltozást nem találtunk – magyarázta.



– Átvizsgáltuk akkor a többi fát, köztük a vörös tölgyet is, amin 14 darab taplógombát számoltunk meg, bükkfa-taplókat fent és lakkos taplókat a gyökérnyaknál. Itt is megtörtént a műszeres vizsgálat, ami kimutatta, hogy a fa törzse teljesen átkorhadt, átrohadt - mondta, és közben kinyitotta a jegyzőkönyv képeit, amelyek a törzset belül szinte üres csőként jelenítették meg.



A szakember elmondta, a fát károsító folyamat hosszú ideje zajlott. A belső bélkorhadás elindulása után legalább négy év telik el, mire megjelenik a gombatest a fa külsején, ezt követően pedig három évente keletkezik a taplógombán egy-egy redő, ami azt jelenti, hogy a pusztamagyaródi óvoda udvarán álló fa belső pusztulása legalább másfél évtizede elkezdődött. A faluban más fákat is átvizsgáltak, így derült ki, hogy szintén károsodott a templom mellett álló japánakác, ezért azt is hamarosan kivágják, tette hozzá.



– Ezért minden fa, amin gombatermőtest látható, ott belső bélkorhadás zajlik, emiatt pedig minden esetben javasolt a műszeres vizsgálata a balesetveszély megelőzésére – szögezte le végezetül Tóth-Tanner Balázs.