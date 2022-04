Szécsiszigeten az Andrássy-Szapáry kastélyba várták az időseket. Nagy István polgármester elmondta, hogy a koronavírus-járvány miatt két év kihagyás után gyűltek újra össze erre a programra.

-Minden alkalommal az a célunk ezzel a rendezvénnyel, hogy felhívjuk a figyelmet az idősebb emberek tiszteletére - fogalmazott a polgármester. - Nem szabad megfeledkeznünk munkájukról, hiszen nélkülük mi se állhatnánk itt. Fontos elismernünk, amit életük során elértek és ránk hagytak, hiszen elődeink alapjaira építkezünk most, és a jövő nemzedékei is így tesznek majd. A ma munkája akkor tekinthető értékesnek, ha az idő múlásával saját utódainknak egy jobb világot hagyunk örökül. Ez a nap kiváló alkalom arra is, hogy felülvizsgáljuk az időseink irányába tanúsított néha-néha bizony elmaradó gondoskodásunkat.

Az önkormányzat zenés, szórakoztató műsorral kedveskedett a szépkorúaknak, fellépett a Lovászi Olajbányász Nyugdíjas Klub énekkara, majd Tóth Éva és Leblanc Győző közkedvelt előadópáros énekelt ismert operettslágereket.

Vasárnap Tornyiszentmiklóson is köszöntötték a időskorú lakókat a művelődési házban. Bene Nándor polgármester köszöntőjével kezdődött el a rendezvény.

-Az előttünk járó generáció tagjai megtették már amit a család, szűkebb hazájuk és az ország várt tőlük - fogalmazott. - Megtették és most a pihenés, a gondoskodás évei kell, hogy következzenek. Ahogy családjuknak, úgy az önkormányzatnak is fontosak önök, kik évtizedekért ezért a faluért dolgoztak. Önöktől örököltük meg értékeinket, tanultuk meg a nyelvet, amelyen szót értünk egymással. Vállaikon hordozták a települést, kemény munkával kerestek kenyeret, építettek hajlékot és nevelték gyerekeiket. Mikor eljött az idő, azt a stafétabotot, melyet szüleiktől kaptak, a mi kezünkbe adták.

Az ünnepségen külön megajándékozták a település legidősebb lakóit, a 91 esztendős Balogh Ferencnét és a 88 éves Cseke Jenőt.

A zenés program itt sem maradt el, az Orfeum Vándorszínpad művészei, Bálint Csaba és Birinyi Mónika léptek fel az ünnepségen.

Mindkét település idősek napi ünnepségén részt vett Cseresnyés Péter államtitkár, a térség újra megválasztott országgyűlési képviselője is, aki szintén köszöntötte az egybegyűlteket és felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontosak ezek az ünnepségek, mikor az előttünk járó generáció tagjainak köszönetet mondunk.