Április 25-ig, azaz tegnapig 152 fő érkezett Ukrajnából Zalaegerszegre, tudtuk meg Hutnik Esztertől, a polgármesteri hivatal intézményfenntartó szakreferensétől. Közülük 73 nő, 14 férfi és 65 gyermek. Akiknek a hozzátartozója már korábban a városban dolgozott, csatlakozott a családtagjaihoz, a többiek két munkásszállón és két középiskolai kollégiumban nyertek elhelyezést. Vannak olyanok is, akiket a Vöröskereszt segítségével Kisgörbőn tudnak elhelyezni. A Teleki-kollégiumban még vannak szabad szobák az esetlegesen újonnan érkezők számára.

A két ország labdarúgó-­szövetségeinek megállapodása alapján több hazai klub, köztük a ZTE is fogadott focista tanulókat, jelenleg 14-en a Kaffka-kollégiumban laknak, lehetőségük van edzésre és online oktatásban való részvételre. A már megelőzően itt dolgozók családtagjai részére a menekültstátusz intézését idegenrendészeti eljárás keretében a felnőtteket foglalkoztató munkahely vállalta magára, a kollégiumban elhelyezettekét a kollégium vezetője, Sümegi László segített intézni. A két kollégiumban elhelyezettek szállása és ellátása után a fenntartó tankerület igényli a kormány által biztosított forrást (egy főre naponta 4000 forint).



A zalaegerszegi önkormányzat szervezésében két ukrajnai menekült kisgyermeket helyeztek el bölcsődében, hetet pedig óvodákban. Az általános iskolás korúak számára a Landorhegyi-iskolában biztosítanak lehetőséget az anyanyelvük szerinti online oktatásban való részvételre.

A zalaegerszegi középiskolai kollégiumok vezetőjétől, Sümegi Lászlótól megtudtuk, a Zalaegerszegre hadműveleti területekről érkezett ukrán állampolgárok a magyar nyelvet nem beszélik, de az intézmények mindent megtesznek az ittlétük megkönnyítésére. A március közepe óta Zalaegerszegen élő középiskolás korú, futballozó fiúk például tegnap kerékpártúrán vehettek részt, ennek keretében eljutottak a gébárti termálfürdőbe is. Az ide érkezett családok valószínűleg hosszú távra terveznek, hiszen a munkalehetőség már a zalai megyeszékhelyhez köti őket.

Balogh László, Nagykanizsa polgármestere arról számolt be lapunknak, hogy az önkormányzat önként vállalt feladataként helyezte el az Ukrajnából érkezett menekülteket a Mindenki Sportpályáján található sportszállóban – ahol 33 férőhely állt rendelkezésre –, valamint a Cserháti Sándor Technikum és Kollégiumban. Az elszállásoltak száma 42 és 58 fő között változott.



Forrás: Katona Tibor





A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatalával egyeztetve intézkedtek a menekültek állami ellátásba történő bevonásának (menekültstátusz igénylése, regisztrált álláskeresés bejelentése, menedékesek közfoglalkoztatási programba történő bevonása) ügyében. Tájékoztatták őket a rendelkezésükre álló lehetőségekről is.



– Az érintettek 2022. április 4. és 9. között kisebb-nagyobb csoportokban elhagyták a részükre biztosított szálláshelyeket – folytatta a nagykanizsai polgármester. – A szálláshely-biztosítást a polgármesteri hivatal humán osztálya koordinálta, az adományokat pedig a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ gyűjtötte össze, illetve juttatta célba, és vélhetően így lesz a jövőben is, amennyiben érkeznek a városba újabb menekültek. A Kanizsán elszállásoltaknak a városi közétkeztetésért felelős Konyhaüzemeltetési Kft. meleg ételt is biztosított, azt tudom tehát mondani, hogy megfelelő színvonalú ellátást nyújtottunk.



Balogh László kárpátaljai születésűként azt is kijelentette: szörnyű, hogy két év pandémia után – ami szintén egyfajta háborús helyzet volt – most igazi háború tombol nem is messze tőlünk, Európa szélén. Mint mondta: minden jóérzésű ember a maga módján tenni akar a békéért – és ahogy látható, tesz is.