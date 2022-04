A Szent György napján tartott rendezvényt szentmisével kezdték, melyet Kiss László hévízi esperes-plébános mutatott be. A szertartás végén az ilyenkor hagyományos búzaszentelést is elvégezték.

A jubileumi borversenyre tavaly szüretelt és készített borokkal lehetett nevezni. A bírálatot a Da Bibere Zalai Borlovagrend és az Európai Borlovag Rend Lukácsházi Lovagi Szék tagjai végezték. A zsűri nevében Czimondor István, a Da Bibere Zalai Borlovagrend tagja értékelt:

– A borversenyre 16 gazda hozta el 51-fajta borát. Ebből 21 fehér, 8 rozé, 23 pedig vörösbor volt. Olyan borokat készítettek a gazdák, amelyek megállják a helyüket akár a komolyabb versenyeken is – kezdte értékelését Czimondor István. Hozzátette, hogy a borászoknak a tavalyi évjárattal sokat kellett dolgozniuk, mivel még szeptember közepén is borzasztó magasak voltak a savak, de nemcsak a cserszegi, hanem a korai fajtáknál is, és nehezen akartak lejjebb menni. A tél folyamán ezekből a borokból komoly munka volt kellemes üvegborokat készíteni. A tapasztalat azt mutatja, hogy sikerült – fogalmazott a borász.