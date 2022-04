Például az érkezőket a parkban egy óriás húsvéti nyuszi fogadta, amely fotók és szelfik készítésére csábított, s a kastély szinte minden pontján történt valami izgalmas az elmúlt négy napban. A gyerekeket egyebek mellett játszóház, arcfestés, bábszínházi produkció és kincskereső kaland csábította, amelynek sikeres teljesítésével – megpörgetve a szerencsekereket – kisebb ajándékokat nyerhettek.



A kastély kincseit szakmai vezetéssel lehetett felfedezni, s erre a hétvégére megnyitották az északi szárnyat, így a velencei tükörtermet és a lakosztályokat is. Odakint, az újra benépesült madárparkban pedig a szárnyas lakók etetése adott elfoglaltságot kicsiknek és nagyoknak, akik megismerkedhettek az elmúlt hónapokban beköltözött 53 faj 180 egyedével.



– Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan érkeztek hozzánk, két éve nem tapasztaltunk ilyet – fogalmazott kérdésünkre Fókás Andor Zalán, a Helikon Kastélymúzeum rendezvényszervezője. – Jó látni a nyüzsgést a parkban is, amely ilyenkor szinte megelevenedik. S mostantól nincs megállás: a kastélyba érkezőknek színes programpalettával készülünk az elkövetkezendő időszakra.



A pünkösdi hétvégén ismét gazdag kavalkád várja majd a látogatókat, de ezenkívül is lesznek kisebb koncertek, illetve tematikus napok az előttünk álló hónapokban. A nyár pedig extrának ígérkezik: hangversenyekkel, fesztiválokkal, a Múzeumok Éjszakájával és a Klassz a parton rendezvénysorozattal. Ezek mellett terveznek új, hagyományteremtőnek szánt rendezvényeket is, árulta el Fókás Andor Zalán.



Nagyszombattól húsvéthétfőig lovasbemutatók is várták az érdeklődőket, akik a Gyenesdiási Lovassport Egyesület és a Festetics Lovas Hagyományőrző Egyesület tagjainak jóvoltából láthattak például pa-dö-dőt, dámalovaglást és díjugratást is.



– Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy jó pár ifjú tehetséges lovas van a környékünkön – bocsátotta előre Varga Zoltán múzeumi menedzser, a hintókiállítás felelőse. – Ezekkel a bemutatókkal mindig időutazásra hívjuk a látogatókat, bemutatva a magyar lovaskultúrát, amely nagyon szorosan kapcsolódott a korabeli főúri életformához és ahhoz a miliőhöz is, amelyben most vagyunk. Azt idézzük fel, mivel találkozhattak 100-150 évvel ezelőtt az ide érkező vendégek, neves személyiségek, akik a tó partján maguk is lovagolhattak.



Varga Zoltán elmondta azt is: a jelesebb ünnepek alkalmával mindig készülnek lovasprogrammal, amelyet megpróbálnak újdonságokkal bővíteni. Ezek a bemutatók pedig nemcsak a publikumnak, hanem az ifjú lovasoknak is élményt jelentenek, hiszen fantasztikus dolog ilyen környezetben, sok ember előtt megmutatni a tudásukat – szögezte le a szakember.