Mik a legfontosabb vezetői készségek, hogyan lehet vezetőként az egyre kiszámíthatatlanabb környezetben tartósan fenntartani a produktivitást, hogyan kell kiválasztani és fejleszteni a jövő vezetőit? – egyebek mellett ezekre a kérdésekre kaphat választ az, aki ellátogat csütörtökön 17 órakor a zalaegerszegi Tudomány és Technika Házában tartandó elő­adásra. S ha mindebből valaki azt gondolná, az előadó csak katonáknak és cégvezetőknek szánja mondandóját, az téved, szögezi le elöljáróban a Ma­thias Corvinus Collegium Vezetőképző Akadémia igazgatója.

– Az előadás címe: Változz! Változtass! Vezess!, amely vezetőképző akadémiánk mottója s harmadik könyvem, A vállalati gerillák alcíme is egyben – bocsátja előre Porkoláb Imre. – Ez arra utal, hogy ha valaki igazán jó vezetővé szeretne válni, akkor saját magával kell kezdenie a változást. Manapság egyre kiszámíthatatlanabb, bizonytalanabb világban kell helytállnunk emberként és vezetőként. Nagyon sokan nagyon sokféle receptet kínálnak erre, én azt javaslom, hogy elsőként adaptációs képességünket fejlesszük, amihez önmagunkba kell nézni, és mindennapi szokásaink megváltoztatásával átalakítani az életünket.

Az előadáson mindennapjaink átformálásához is kaphatunk hasznos tippeket, ám ha nagyobb ambíciókkal rendelkezünk, és szűkebb s tágabb környezetünkre is hatni kívánunk, a szakértő által felvonultatott módszerek ebben is segítenek.

– Úgy gondolom, az emberek többsége, ha nem is felső vezetőként tevékenykedik, képes hatással lenni arra a szervezetre, ahol dolgozik. Erről szól a vezetés – folytatja Porkoláb Imre. – Az általam bemutatott jó példák azoknak az „átlagembereknek” is segítenek, akik frusztráltak, és szeretnének valami jobbat, mást csinálni, de nem tudják, hogyan kezdjenek bele.

S ha már egyéni adaptáció, akkor szót kell ejteni a kiégésről is, ami manapság egyre többeket veszélyeztet. Ennek elkerülése érdekében Porkoláb Imre szerint nem az idő-, hanem az energiamenedzsment alkalmazása a célravezető, azaz a nap folyamán saját vitális energiánkat kell menedzselni, egyebek mellett olyan alapvető dolgok, mint a jó alvás, a helyes levegővétel és a megfelelő táplálkozás által. Ha megfogadjuk a tanácsokat, sokkal hatékonyabbak, ener­ge­tizáltabbak lehetünk.

Az üzleti stratégia fogalma az 1960-as években vált ismertté, „mi, katonák azonban több ezer éve foglalkozunk ezzel” – mondja Porkoláb Imre arra a kérdésre reagálva: hol lehet a magas szintű katonai vezetéselméletek és az üzleti szféra kapcsolódási pontja? Mint hangsúlyozza: a katonai stratégiák mindig is óriási hatással voltak az üzleti stratégiákra, a menedzsmentkönyvekben ismertetett ötletek és módszerek sok esetben visszavezethetők akár a napóleoni időkig…

A mai kiszámíthatatlan világban a 10-15 éve még jól működő metódusok már nem alkalmazhatók hatékonyan, a katonai módszereket azonban kifejezetten ezekre az úgynevezett V.U.C.A-helyzetekre, azaz a dinamikusan változó környezetre találták ki, a katonákat ugyanis arra készítik fel, hogyan lehet a káosz küszöbén menedzselni az állandó kiszámíthatatlanságot és bizonytalanságot – ad még egy aspektust mai előadásából a gerillaharc és a terrorellenes hadviselés szakértője. Porkoláb Imre mindezt a Harvardon és a Stanford Egyetemen sajátította el, s karrierje nagy részében a különleges műveleti képesség fejlesztésével foglalkozott a Magyar Honvédségben. Ez, teszi hozzá, az a különleges műveleti alakulat, amely ha kell, akár gerillákkal és terroristákkal is felveszi a harcot. Irakban és Afganisztánban pedig azt is látta, hogy ezek a módszerek a gyakorlatban hogyan működnek.

Porkoláb Imre 2020 októberében csatlakozott az MCC csapatához a vezetőképző akadémia igazgatójaként. Leszögezi: nem katonai és nem is tömegképzésről van szó, az MCC egyéb képzéseihez hasonlóan ez is újradefiniálja a határokat, azaz a fiatalok újszerű tanulási környezetben gyakorlat­orientált módon fejleszthetik kreativitásukat, kommunikációjukat, stressztűrő és döntéshozatali képességüket – csupa olyan kompetenciát, amelyre, kikerülve az életbe, szükségük lesz, a hagyományos oktatási rendszerben azonban nem sajátíthatják el ezeket. „Ez egyfajta gyorsítósáv lehet azoknak, akik hajlandók önmagukba fektetni.” Kicsiben ezt szolgálhatja Porkoláb Imre mai zalaegerszegi előadása – nem csak egyetemistáknak, mindenkinek…