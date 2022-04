– Az elmúlt két évben jelentősen beszűkültek a lehetőségeink a koronavírus világjárvány következtében – mondta Schneider János, a gimnázium igazgatója. – Számtalan rendezvényünk maradt el, a digitális oktatás ideje alatt sok esetben megszűntek a közösségi lét iskolai színterei.

– Két éve, a hatályos előírásoknak megfelelően, nem szerveztünk karácsonyi koncertet, elmaradtak az alapítványi báljaink és iskolánk 125 éves jubileumi rendezvénysorozata is – sorolta Schneider János. – De a járványhelyzet mérséklődése most lehetőséget ad, hogy diákjaink újra megcsillanthassák tudásukat. – Az idén 30 éves a Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány, mely a fenntartó Zalaegerszegi Tankerületi Központ mellett szinte minden területen segítette az iskola működését – folytatta Németh László kuratóriumi elnök. Hozzátette: a 30 év alatt 129 diák kapott ösztöndíj támogatást pályázat útján az egyetem első félévére. Emellett sok egyéb egyéni ösztöndíjat és 19 különböző díjat (köztük csupán két tanári van, a többi a diákoké) ad ki az iskola, aminek az anyagi bázisát az alapítvány jelenti.

Az alapítvány eszközök vásárlásában is rengeteget segített, idén kiállítás szervezésére és a diákönkormányzat programjaihoz adtak jelentős összeget, és a próbaérettségi feladatlapjait is beszerezték. Április 8-án, pénteken 17 órától várják az érdeklődőket a zsinagógába, ahol 17.30-tól két részletben az iskola tehetséges diákjainak művészeti bemutatója zajlik le. A színes programban kórusművek, prózai darabok, néptánc és népzenei előadás, bűvészbemutató is helyet kapott. A rendezvény támogatói jeggyel látogatható, amelyek a bemutató napján korlátozott számban lesznek még kaphatók a helyszínen.