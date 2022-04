Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.

Zalaegerszegi Területi Vérellátó

Zalaegerszeg, Zárda u. 4.

Telefon: +36 92 314 419

Véradási időpont:

Április 25. 08:00 - 15:00

Április 28. 08:00 - 17:00

Kiszállásos véradások:

Szepetnek, IKSZT (Petőfi Sándor u. 57.) április 26. 14:00 - 17:00

Zalaszentmihály, Polgármesteri Hivatal (Jókai u. 3.) április 27. 15:30 - 18:30

Alsópáhok, Művelődési Ház (Dózsa György u.4.) április 28. 15:00 - 18:00

Lenti, Művelődési Központ (Templom tér 3.) április 29. 10:00 - 18:00

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és taj-kártyáját.

Tudta? A véradás egyben tekinthető szűrővizsgálatnak is, mivel a véradást megelőző orvosi vizsgálat mellett – ahol egy általános vizsgálat történik vérnyomásméréssel, hemoglobinszint méréssel – a levett véreket meg is vizsgáljuk. Vizsgált fertőző ágensek: HIV 1-2, Hepatitis B, Hepatitis C, és szifilisz.